《駐京專電》中關村論壇下周三開幕，圍繞6G、腦機接口等舉辦多場專題論壇

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國新辦今日就中關村論壇情況舉行發布會，科技部副部長林新在會上表示，2026中關村論壇年會將於3月25日至29日在北京舉辦，以「科技創新與產業創新深度融合」為年度主題，設置了論壇會議、成果發布、技術交易、前沿大賽、配套活動五大板塊，共有百餘場活動，預計將有來自100多個國家和地區的上千名嘉賓參與。



林新介紹，今次論壇年會有四個特點。一是突出國際科創中心建設擴圍。聚焦北京（京津冀）國際科創中心建設，京津冀三地共同舉辦京津冀協同創新與高質量發展論壇、京津冀技術交易成果對接會，發布三地深化合作的相關政策，共同推進京津冀創新協同和產業協作，推動「六條重點產業鏈、五個產業集群」深度合作。



*舉辦前沿科技大賽等為科技成果轉化提供對接平台*



二是突出科技創新和產業創新深度融合。圍繞6G、腦機接口、細胞與基因治療前沿領域，舉辦多場專題論壇，深入探討相關領域科技創新和產業應用。舉辦前沿科技大賽、技術交易大會等，為科技成果轉化提供對接平台。



三是突出教育科技人才一體推進。邀請國內外知名高校、科研院所、領軍企業等深度參與，匯聚卓越工程師、青年科技人才等創新群體，研討科技發展和戰略需求導向的人才培養模式，激發創新人才活力。



四是突出高水平科技開放合作。落實雙邊、多邊國際合作框架協議，將舉辦多場主題論壇活動，落實開放科學國際倡議，將發布《開放科學國際合作行動計劃》。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》