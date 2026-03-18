《駐京專電》北京副市長靳偉：中關村論壇將首次發布《開放科學國際合作行動計劃》

國新辦今日就中關村論壇情況舉行發布會，北京市委常委、副市長靳偉在會上表示，北京目前正在全力以赴做好中關村論壇年會的籌備工作。在重要活動方面，3月25日上午，舉辦開幕式暨全體會議，黨和國家領導人將出席開幕式並講話。中外知名科學家、企業家將圍繞年度主題在全體會議上發表演講。



在平行論壇方面，本次年會將舉辦60場平行論壇，其中，世界一流科技期刊建設與發展、科技服務業高質量發展等21場為首次舉辦，涉及量子科技、地月空間開發利用等基礎研究方面的有14場。



在重磅發布方面，將首次發布《2025全球工程前沿》《開放科學國際合作行動計劃》，揭曉《2025年度中國科學十大進展》等一批重大成果。



*將舉辦20餘場技術交易對接活動*



在技術交易方面，將舉辦20餘場技術交易對接活動，來自境內外的500餘個科技項目將參與路演推介，報名參加的投資機構歷年最多。



在前沿大賽方面，本次年會還將舉辦第九屆中關村國際前沿科技大賽總決賽。這個大賽是名副其實的創新企業的「首秀場」，自前沿大賽開賽以來，已經從這裏走出了30多家「獨角獸」企業。今年，境外參賽隊伍報名佔比超四成，人工智能的項目是去年的2.4倍。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》