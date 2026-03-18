《駐京專電》科技部：出台政策支持京津冀在AI等領域產出重大成果

國新辦舉行新聞發布會，介紹2026中關村論壇年會有關情況。會上，科技部副部長林新介紹，構築「一平台兩廊三支點」的協同創新網絡，將圍繞戰略科技力量建設、重大科技設施和平台布局、重大科技任務部署、新興產業和未來產業培育等，出台「一攬子」政策措施。支持京津冀在人工智能、生物醫藥、商業航天、氫能等領域產出重大原創成果，培育世界級產業集群。



*「十四五」北京輸出津冀技術合同成交額超3200億元*



北京市委常委、副市長靳偉介紹，京津冀三地協同創新已有良好基礎。京津冀共同設立了自然科學基金的合作專項，已經布局270個項目，促成了700多個科研團隊合作。培育孵化了179家硬科技企業。「十四五」時期，北京輸出津冀技術合同成交額超過3200億元，比「十三五」增長了1.7倍，創新成果加速向津冀轉化落地。共建的4個中關村園區，目前入駐企業已經超9800家。



下一步，靳偉介紹，京津冀將攜手建立常態化的研發成果和場景應用的對接機制，組織國家實驗室、高校院所等戰略科技力量與津冀重點企業精准對接，更加主動推動科技成果在津冀產業鏈關鍵環節轉化落地，依托通州、武清、廊坊等地區，打造成果產業化承載區。深化「AI+」行動，更大力度發揮北京人工智能的資源優勢，賦能津冀鋼鐵、化工、農業等行業轉型升級。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》