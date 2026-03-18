  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

18/03/2026 14:21

《駐京專電》科技部：出台政策支持京津冀在AI等領域產出重大成果

　　國新辦舉行新聞發布會，介紹2026中關村論壇年會有關情況。會上，科技部副部長林新介紹，構築「一平台兩廊三支點」的協同創新網絡，將圍繞戰略科技力量建設、重大科技設施和平台布局、重大科技任務部署、新興產業和未來產業培育等，出台「一攬子」政策措施。支持京津冀在人工智能、生物醫藥、商業航天、氫能等領域產出重大原創成果，培育世界級產業集群。

*「十四五」北京輸出津冀技術合同成交額超3200億元*

　　北京市委常委、副市長靳偉介紹，京津冀三地協同創新已有良好基礎。京津冀共同設立了自然科學基金的合作專項，已經布局270個項目，促成了700多個科研團隊合作。培育孵化了179家硬科技企業。「十四五」時期，北京輸出津冀技術合同成交額超過3200億元，比「十三五」增長了1.7倍，創新成果加速向津冀轉化落地。共建的4個中關村園區，目前入駐企業已經超9800家。

　　下一步，靳偉介紹，京津冀將攜手建立常態化的研發成果和場景應用的對接機制，組織國家實驗室、高校院所等戰略科技力量與津冀重點企業精准對接，更加主動推動科技成果在津冀產業鏈關鍵環節轉化落地，依托通州、武清、廊坊等地區，打造成果產業化承載區。深化「AI+」行動，更大力度發揮北京人工智能的資源優勢，賦能津冀鋼鐵、化工、農業等行業轉型升級。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

德國思想家哈伯馬斯向崩塌世界說再見

18/03/2026 18:14

大國博弈

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區