《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1964.07
|兆易創新
|(603986)
|1963.35
|佰維存儲
|(688525)
|1681.49
|瀾起科技
|(688008)
|1667.64
|貴州茅台
|(600519)
|1515.86
|工業富聯
|(601138)
|1156.27
|亨通光電
|(600487)
|1116.27
|寒武紀
|(688256)
|1096.74
|東方電氣
|(600875)
|1084.91
|招商銀行
|(600036)
|913.53
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3986.67
|寧德時代
|(300750)
|3974.06
|新易盛
|(300502)
|3438.45
|天孚通信
|(300394)
|2582.68
|東山精密
|(002384)
|2436.30
|滬電股份
|(002463)
|1927.73
|陽光電源
|(300274)
|1754.35
|華工科技
|(000988)
|1588.88
|德明利
|(001309)
|1268.86
|比亞迪
|(002594)
|1097.97
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》
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