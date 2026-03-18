《神州頭條》財經報章頭版摘要：新一批15隻硬科技主題基金集中獲批

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



財政部：提高積極財政政策精準度有效性

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財政部17日發布的《2025年中國財政政策執行情況報告》提出，2026年是「十五五」開局之年。財政部將堅持穩中求進工作總基調，繼續實施更加積極的財政政策並提高精準度和有效性，做優增量、盤活存量。著力擴內需、優結構、增動能、惠民生；著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期；著力推改革、強管理、防風險、增效益。



國資委：深入實施，中央企業「AI+」專項行動

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國資委黨委16日召開擴大會議提出，加力指導中央企業繼續當好國民經濟穩定器、壓艙石，聚焦「兩重」「兩新」，靠前謀劃實施一批重大項目和標誌性工程，著力擴大有效投資。深入實施中央企業「AI+」專項行動，加快推進數智化轉型，因企制宜加快打造一批新興支柱產業。



新一批15隻硬科技主題基金集中獲批

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中證監核准新一批硬科技主題基金產品，共計15隻產品同日獲批。本批產品為跟蹤雙創人工智能指數的被動基金，和以中國戰略新興產業成分指數為基準的主動基金，聚焦核心科技、戰略性新興產業成長方向。





《上海證券報》



夯實基礎全面發力，推進中國式現代化行穩致遠

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全國兩會勝利閉幕。全國人大會議批准《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》，中國式現代化建設新征程上，一幅錨定強國建設、民族復興目標的宏偉藍圖正徐徐鋪展。



錨定四大重點領域，「十五五」財稅改革路線圖明晰

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「十五五」財稅改革路線圖明晰。近日發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》針對健全現代財政制度，從預算制度、稅收制度、財政體制、政府債務管理體系四個重點領域提出多項政策舉措。



算力的「有效價值」才是真正的國力

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在記者的調研走訪中，無論是企業，還是研究者，都有一個共識與感觸：算力即國力。算力產業鏈的每個環節都關乎國力的此消彼長。芯片是心臟，光互連是血管，供電和液冷是心肺功能。





《證券時報》



「十五五」規劃綱要明確資本市場改革清單

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「十五五」時期，要讓資本市場更具韌性，建立增強內在穩定性長效機制至關重要。一方面，要充分發揮中長期資金「穩定器」作用，加快構建支持「長錢長投」的制度體系；另一方面，要下好全面深化改革「先手棋」，持續優化發行上市等。



從源頭防範「投毒」，築牢AI發展根基

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當「龍蝦」(OpenClaw)席捲網絡，多方擔憂其安全性之際，又曝出生成式引擎優化(GEO)給AI大模型「投毒」。在AI技術狂飆之下，AI風險正以更隱蔽、更具破壞性的方式出現。如何為狂飆的AI技術裝上「安全閥」，成為AI時代必須直面的命題。



聚焦戰略性新興產業，15隻硬科技主題基金獲批

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中證監近日核准新一批硬科技主題基金產品。15隻產品同日獲批，主要為跟蹤雙創人工智能指數的被動基金，和以中國戰略新興產業成分指數為基準的主動基金，聚焦核心科技、戰略性新興產業成長方向。