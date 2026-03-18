《神州經脈》百度阿里算力等產品漲價，蘋果CEO庫克現身成都，股匯齊漲

A股三大指數集體收紅，滬指終結4連跌今日收升0.32%，報4062.98點，深成指漲1.05%，創業板指升2.02%。滬深兩市全日成交額2.05萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1618億元或7.3%。分析人士稱，市場依舊缺乏主線，中東局勢和中美關係的動態都打壓了風險情緒，或限制反彈高度。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8762，較上個交易日4時30分收盤價升115點子，三連升，創3月12日以來近一周新。今日民幣兌一美元中間價報6.8909，較上個交易日升52點子，兩連升，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約110點。



*今日新聞精選*



1. 美國總統特朗普確認推遲訪華行程，稱與中方的會晤將在大約五到六周後舉行，並指中方對此表示接受。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到此事時再重申，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方將繼續就特朗普總統訪華事保持溝通。



2. 據《紐約時報》引述知情人士報道，中國政府正採取行動，對與Meta以20億美元（約156億港元）收購人工智能初創公司Manus有關的人員進行處罰。報道指，上周國家發改委的官員召集Meta和Manus的高管開會，對這項於去年12月宣布的交易表達了關切。目前中國政府採取措施的具體範圍尚不清楚，但似乎包括限制Manus高管離開中國前往新加坡。Meta發言人表示，該交易完全符合適用法律。



3. 據《韓聯社》報道，韓國跨部門聯合政策研究組18至20日到北京訪問，學習先進無人駕駛技術和政策，從而發掘自動駕駛商業化支援方案，加快打造自動駕駛實證城市。據報研究組將在北京訪問自動駕駛龍頭企業，並體驗百度和小馬智行的自動駕駛汽車，集中探索自動駕駛車輛的上路行駛及安全技術水平。



4. 國新辦今日就中關村論壇情況舉行發布會，科技部副部長林新在會上表示，2026中關村論壇年會將於3月25日至29日在北京舉辦，以「科技創新與產業創新深度融合」為年度主題，設置了論壇會議、成果發布、技術交易、前沿大賽、配套活動五大板塊，共有百餘場活動，預計將有來自100多個國家和地區的上千名嘉賓參與。另外，將首次發布《2025全球工程前沿》《開放科學國際合作行動計劃》。



5. 百度智能雲發布AI算力、存儲等產品調價公告。公告稱，受全球人工智能應用快速發展影響，算力需求持續攀升。核心硬件及相關基礎設施成本出現顯著上漲。為保障平台長期穩定運行與服務質量，對部分產品價格進行結構性優化。其中，AI算力相關產品服務上調約5%-30%；並行文件存儲等上調約30%。上述價格自4月18日起執行。阿里旗下阿里雲中午公布，下月18日平頭哥真武810E等算力卡相關服務的價格上調5%至34%，存儲服務CPFS（智算版）價格也上調30%。



6. 據《快科技》報道，蘋果公司CEO庫克今日下午現身成都太古里蘋果零售店，出席現場舉行的蘋果成立50周年慶祝活動。據了解，4月1日是蘋果50周年紀念日，蘋果此前宣布將在3月於全球各地舉辦系列慶祝活動。成都是蘋果50周年慶祝活動的全球第二站。此外，蘋果公司首席運營官(COO)Sabih Khan昨（17日）現身深圳，之後轉到成都，走訪富士康成都工廠的iPad總裝業務。網民今日分享的成都太古里蘋果零售店活動現場照片中，亦可見Sabih Khan的身影。



7. 據《路透》引述知情人士消息，英偉達正準備推出一款可在中國市場銷售的Groq人工智能芯片。另外，英偉達確認已收到中國訂單，將重啟H200芯片生產。報道稱，英偉達去年底以170億美元獲得了AI芯片初創公司Groq的技術授權，並於本周在加州聖何塞舉行的年度開發者大會上展示了一系列基於其芯片的新產品。



8. 據內媒報道，碧桂園對內發布《離職人員返聘管理辦法》，正式開啟被內部稱為「最大規模老兵召回」返聘計劃。文件明確，面向集團及下屬公司所有離職員工開放申請，意在快速補足團隊，以匹配公司「經營恢復階段」新項目開發需求。數據顯示，2018年末碧桂園員工總數約13.14萬，至2025年中銳減至1.79萬，7年減員11.35萬、降幅達86%。不過，《澎湃新聞》報道，碧桂園對此澄清稱，返聘僅針對少量特定崗位需求開展。