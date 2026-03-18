《鍾之日記》阿里加價，百度緊隨，推升恒指

3月18日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股三大指數連續第二個交易日上漲，亞太股市隨美股造好，港股今早輕微高開，惟早市缺乏明確方向，阿里巴巴(09988)旗下阿里雲午間突然加價，AI股發力，大市重返兩萬六關口。恒指全日收報26025，升156點或0.6%，三連升。全日主板成交近2404億元。



*A股收升0.3%終結4連跌，算力產業鏈爆發*



A股三大指數集體收紅，滬指終結4連跌今日收升0.32%，報4062.98點，深成指漲1.05%，創業板指升2.02%。滬深兩市全日成交額2.05萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1618億元或7.3%。分析人士稱，市場依舊缺乏主線，中東局勢和中美關係的動態都打壓了風險情緒，或限制反彈高度。



分析指出，美國總統特朗普要求推遲在北京與中國國家主席習近平舉行的峰會，給自去年10月兩人上次會晤以來保持穩定的雙邊關係蒙上了陰影，但這不太可能造成重大挫折。



盤面上，算力產業鏈爆發，算力租賃板塊漲3.9%，平治信息(深:300571)升20%封板；CPO概念全線反彈，「易中天」光模塊三巨頭均大漲，升幅介乎6.8%至10.7%。阿里巴巴(09988)旗下阿里雲自4月18日起對AI算力、CPFS服務價格進行上調。其中，全地域範圍內的平頭哥真武810E等算力卡相關服務的價格將上漲5-34%。



芯片板塊走高，存儲芯片升幅居前，佰維存儲(滬:688525)收高9.5%。知情人士透露，英偉達正準備推出一款可在中國市場銷售的Groq人工智能芯片。此外，中國當局已批準多家中國企業向英偉達採購H200芯片。早些時候英偉達黃仁勳表示，該公司已收到多家企業的採購訂單。



*阿里收升2.3%，AI算力產品最高漲價34%*



阿里巴巴(09988)今日中午突發宣布將旗下AI算力及存儲產品價格最高上調34%，刺激股價上揚，全日收升約2.3%，報137.7元。



阿里雲午間發布調價公告稱，因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，行業核心硬件採購成本顯著上漲。經審慎評估，公司決定將於2026年4月18日起對AI算力、CPFS（智算版）等服務價格進行調整。其中，平頭哥真武810E等算力卡產品上漲5%-34%，文件存儲產品CPFS（智算版）上漲30%。



阿里巴巴重注AI領域，本月宣布進行重大調整，成立Alibaba Token Hub事業群，聚焦推動人工智能的商業化。此外，阿里還推出了一系列AI產品，其中包括名為「悟空」的企業級AI智能體平台。



同行百度(09888)智能雲緊隨其後亦發布AI算力、存儲等產品調價公告。百度指，受全球人工智能應用快速發展影響，核心硬件及相關基礎設施成本出現顯著上漲；為保障平台長期穩定運行與服務質量，對部分產品價格進行結構性優化。其中，AI算力相關產品服務上調約5%至30%；並行文件存儲等上調約30%，加價與阿里一樣自4月18日起生效。



百度收升2.2%，收報121.8元。



*吉利汽車去年純利微升，績後跌近4%*



吉利汽車(00175)公布2025年全年業績，去年純利為168.52億人民幣，按年升0.2%；收入3452.32億人民幣，升25.1%；毛利率微升0.1個百分點至16.6%。汽車銷量按年升39%至302.5萬輛，新能源汽車銷量佔比升至約56%，公司稱超額完成全年銷量目標。公司設定今年銷量目標為345萬輛，較去年銷量增加約14%，今年資本開支預算增至約160億元人民幣。



摩根士丹利分析師指出，雖然吉利第四季淨獲利符合該行預期，但因營運支出較高，2025年全年核心盈利略低於公司150億元人民幣的目標。光大證券分析師也指出，公布的利潤數字低於市場預期，畢竟去年銷售亮眼。吉利今日一度下挫6%，最終跌幅收窄至3.7%，報18.15元。



吉利汽車在業績報告中指出，中國新能源汽車相關支持政策的常態化調整將對短期需求釋放帶來一定考驗，生產成本面臨潛在上漲壓力。公司三大品牌吉利、領克與極氪將基於更清晰的市場定位，應對政策波動及成本壓力；在全球化布局方面將持續優化海外營銷架構、深化與全球戰略夥伴的合資合作。



其他汽車股多數向下。理想汽車(02015)挫6.2%，報66.85元，為今日表現最差藍籌；比亞迪(01211)跌2.2%，小鵬(09868)跌4.3%，蔚來(09866)跌0.9%。零跑汽車(09863)近日公布業績，去年虧轉盈賺5.38億元人民幣，收入按年升1倍至647億元人民幣，全年累計交付倍升至59.6萬台，實現連續兩年銷量翻倍。惟今日股價仍跌2.4%，報44.34元。



另外，工信部今日發布《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第二十八批），小米YU7、小鵬GX、問界M6EV等多款車型在列。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。