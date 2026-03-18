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18/03/2026 17:29

【車企血戰】汽車流通協會：去年僅44%經銷商完成銷量目標，遜於2024年

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年44.3%汽車經銷商完成銷量目標，低於2024年
▷ 2025年經銷商盈利比例23.5%，新車業務毛利-25.5%
▷ 81.9%經銷商存在價格倒掛，51.5%倒掛幅度超15%

　　中國汽車流通協會發文稱，2025年中國汽車市場複雜多變，國家出台多項政策支持和穩定汽車消費，特別是「兩新」政策有效促進需求釋放。但流通端汽車經銷商普遍未能完成全年銷量目標，價格倒掛持續，新車業務虧損加劇，汽車經銷商虧損面增加，盈利面收窄。　

　　協會今年1月啟動全國汽車經銷商生存狀況調查，經過兩個月的問卷收集及投資人訪談，覆蓋70餘家大中型汽車經銷商集團下屬4S店、200餘家小集團及單店，共回收有效問卷1375份。調查結果顯示，2025年全年，超過一半的經銷商未能完成年度銷量目標，僅44.3%的經銷商達標，完成情況不及2024年。

　　分品牌來看，自主品牌與豪華/進口品牌、合資品牌的目標完成率差異較大，後者完成年度目標的經銷商佔比超過50%，而自主品牌年度目標普遍激進，年度目標完成度最低。

*盈利比例降低，新車業務虧損加劇*

　　調查並顯示，汽車經銷商盈利比例由2024年的39.3%收窄至23.5%，持平比例為20.8%，虧損比例為55.7%。在毛利構成中，新車、售後和金融保險的毛利貢獻分別為-25.5%、80.8%和24.3%。新車銷售毛利貢獻仍為負數，且虧損持續擴大，主要業務板塊收入及利潤貢獻向非新業務傾斜。

　　同時，2025年有81.9%的汽車經銷商存在不同程度的價格倒掛，51.5%的汽車經銷商價格倒掛幅度在15%以上。經銷商普遍反映資金壓力大，經營成本高，庫存壓力大、客流下滑等問題。
《經濟通通訊社18日專訊》

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