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AH股新聞

18/03/2026 10:49

【ＡＩ】擎天租完成逾億元兩輪融資，成立三個月連獲三輪融資

　　機器人租賃平台擎天租宣布完成天使輪及天使+輪兩輪融資，累計融資金額達億元級。兩輪融資由大洋電機(深:002249)、慕華科創、敏卓機電等領投，樂華娛樂(02306)、復琢投資、明嘉資本、睿資創投、天季投資、嘉興南投、知行投資等跟投，老股東大豐實業(滬:603081)繼續超額認購。

　　據悉，本輪資金將重點用於鋪設全國標準化的履約服務網絡、升級平台的資產與調度系統，並依托真實場景數據賦能產業鏈上下游。

　　擎天租在本輪融資中引入了多元化產業資本，旨在通過資本紐帶，與生態夥伴在應用場景、渠道拓展、供應鏈體系及區域服務網絡等維度實現深度的戰略協同。擎天租CEO李一言透露，本輪多數投資方不僅提供資金支持，也同步帶來業務合作機會。

　　擎天租由智元機器人聯手生態夥伴推出，於2025年12月22日在上海正式發布，成立三個月內連獲三輪融資。截至目前，擎天租平台已獲得超過5500訂單，全平台可調度機器人設備已經超過3000台，全國城市合夥人報名人數逾20000人。
《經濟通通訊社18日專訊》

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