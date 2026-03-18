【內房困局】碧桂園澄清「大規模召回離職人員」：僅針對少量特定崗位

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據內媒報道，碧桂園(02007)對內發布《離職人員返聘管理辦法》，正式開啟被內部稱為「最大規模老兵召回」返聘計劃。文件明確，面向集團及下屬公司所有離職員工開放申請，意在快速補足團隊，以匹配公司「經營恢復階段」新項目開發需求。數據顯示，2018年末碧桂園員工總數約13.14萬，至2025年中銳減至1.79萬，7年減員11.35萬、降幅達86%。



不過，《澎湃新聞》報道，碧桂園對此澄清稱，不涉及「大規模召回離職人員」的專項計劃，返聘僅作為補充個別關鍵崗位的常規渠道之一，僅針對少量特定崗位需求開展。



據悉，今年1月，碧桂園針對已存在的內部文件《離職人員返聘管理辦法》進行修訂、更新，並非新出台政策。碧桂園回應稱，公司建立了常態化內部管理制度檢視機制，每年會結合經營實際與管理需求，對現有制度進行梳理與細節優化。碧桂園進一步表示，相關媒體文章的解讀存在片面和過度解讀的情況，部分內容與實際情況不符。公司正穩步推進經營恢復與竣工交付保障等核心工作，人才策略始終圍繞業務實際需求展開。



報道並指出，在碧桂園內部，和保交付同等重要的是恢復經營。今年3月6日召開的碧桂園月度管理會議上，董事會主席楊惠妍再次明確將2026年定位為「公司從保交房向正常經營轉段的最關鍵一年」。楊惠妍在會上透露，未來3-5年，碧桂園的戰略核心將重點圍繞「構建核心競爭力」展開。

《經濟通通訊社18日專訊》