【新股上市】中證監：部分紅籌股權透明度低，要求拆除紅籌架構屬正常監管

據《彭博》報道，北京近期加強對紅籌公司赴港上市的監管審查。中證監回應查詢稱，近日有個別紅籌企業接到拆除架構的通知，是正常的監管要求。中證監強調，會始終積極支持企業依法合規赴香港等境外市場上市，用好兩個市場、兩種資源融資發展，部分紅籌企業股權透明度低、合規風險相對較高，境內外監管機構和主管部門均較為關注此類合規風險。



知情人士稱，近期監管部門在與多家擬上市企業溝通中，建議企業拆除紅籌結構並使用境內主體尋求香港上市。如果堅持使用紅籌結構，需解釋並證明紅籌結構的必要性。根據監管規定，中國相關的公司香港上市前需向中證監履行境外上市備案程序。其中一位知情人士表示，此安排也意在防止資本外流。



中證監還表示，根據2023年3月31日實施的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，監管機構和主管部門通常會關注企業搭建紅籌架構的必要性和合規性，特別是新規實施後搭建紅籌架構的必要性。



知情人士說，新的監管動向已經開始在擬上市公司、投銀、中介機構，以及境外投資者中產生一定的反響。他們稱，拆除紅籌架構意味需要將境內經營實體的控制權轉移回內地，這將產生高額的費用。

《經濟通通訊社18日專訊》