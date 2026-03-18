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AH股新聞

18/03/2026 10:55

《中國要聞》內地多家航企上調燃油附加費，部分航線翻倍

　　據《界面新聞》，近日國內多家航企密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。在國際油價快速上行背景下，航企成本壓力正加速向票價端傳導。

　　吉祥航空(滬:603885)17日公告稱，因國際燃油價格調整，自3月20日（出票時間）起將調整中國與東南亞國家間航線的燃油附加費。其中，中國-越南航線每段燃油附加費調整至400元（人民幣．下同），中國-印度尼西亞航線調整至600元，中國與泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、老撾、緬甸、柬埔寨等航線調整至550元。

　　廈門航空公告稱，自3月16日起上調印尼-中國航線燃油附加費，由此前的640000印尼盾上調至736000印尼盾，按當前匯率約合人民幣290元升至330元，上漲約15%。

　　春秋航空(滬:601021)已於3月11日上調部分國際航線燃油附加費。其中，上海至吉隆坡、檳城航線上調幅度最大，由180元翻倍至360元；日本方向航線亦明顯上漲，上海至大阪、福岡、名古屋航線由200元升至312元，漲幅超過50%。

　　市場消息，南航(滬:600029)亦已在近日向代理渠道發出通知，計劃調整國際航線燃油附加費。
《經濟通通訊社18日專訊》

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