《打擊貪腐》國家發改委原副主任徐憲平涉嫌受賄罪被提起公訴

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據最高人民檢察院消息，國家發展和改革委員會原黨組成員、副主任徐憲平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對徐憲平作出逮捕決定，並指定由內蒙古自治區赤峰市人民檢察院審查起訴。近日，赤峰市人民檢察院已向赤峰市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控：被告人徐憲平利用擔任湖南省人民政府黨組成員、副省長，湖南省委常委、副省長，國家發展和改革委員會副部級幹部、國務院參事等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



公開資料顯示，現年71歲的徐憲平早年長期在湖南省工作，曾任共青團湖南省委副書記，湖南省石油公司副總經理、石油實業股份公司總經理，長沙市委副書記、副市長，湖南省計劃委員會主任，湖南省政府副省長，湖南省委常委等，2009年5月進入中央部委，出任國家發改委副主任、黨組成員，至2014年12月退休，2016年8月獲聘為國務院參事。2025年3月22日，他還在參加公開活動，但同月27日中紀委國家監委網站就公布其受查消息。



*上反腐電視專題片出鏡懺悔：完全放任自己*



2025年11月，中紀委國家監委通報徐憲平被開除黨籍，指徐憲平「貪欲膨脹，將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款審批、企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物」。



2026年1月，徐憲平在中紀委國家監委製作的反腐電視專題片中出鏡懺悔。專題片指，「在『退而不休』、利用『餘威』謀取『餘利』問題上，徐憲平表現得尤為典型」。徐憲平後悔稱，「認為船到碼頭車到站了，就沒甚麼顧忌了，把請托辦事謀取私利不當一回事。我說了一句話叫，世界真奇妙，退休才知道。這就是放任，完全是放任自己，思想上沒有弦了」。(jq、sl)

《經濟通通訊社18日專訊》