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AH股新聞

18/03/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開0.08%，監管收緊紅籌赴港上市審查

　　美國總統特朗普再就訪華行程發言，稱原定本月下旬在北京舉行的中美元首峰會將押後約五至六周。滬深股市今早高開，滬綜指高開0.08%，報4053.31點，深成指高開0.49%，創業板指高開0.85%；半導體股再次活躍，石油、化工等走低。

　　特朗普周二（17日）在白宮確認，美方已就延後行程與中方協調，他預計會在大約五、六周之後再到訪中國，強調這並非外交伎倆，純粹因為有戰爭在進行，必須留在國家。中美正重新安排會晤時間，北京方面對延期感到可以接受，他並稱雙方維持非常堅實的工作關係，又重申自己非常期待與中國國家主席習近平會面。

　　監管方面，北京據報已加強對紅籌公司赴港上市的審查，建議企業拆除紅籌結構並使用境內主體尋求香港上市。中證監稱，此為正常的監管要求，中證監會始終積極支持企業依法合規赴香港等境外市場上市，部分紅籌企業股權透明度低、合規風險相對較高，境內外監管機構和主管部門均較為關注此類合規風險。

　　另外，人民銀行今日進行205億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有265億元逆回購到期，即今日淨回籠60億元。
《經濟通通訊社18日專訊》

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