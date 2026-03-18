《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.4%，芯片、算力股走高

A股三大指數早盤收市漲跌不一，滬指先升後回，半日跌0.4%，報4033.62點，深成指收升0.05%，創業板指升0.89%。滬深兩市半日成交額12399億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1282億元或9.4%。



從板塊來看，存儲芯片概念走高，佰維存儲(滬:688525)續創歷史新高。算力硬件方向全線走強，其中CPO概念反彈，瑞斯康達(滬:603803)升停。隔晚美股存儲芯片股普漲，南韓三星電子工會將就三星史上最大規模罷工計劃進行投票，若通過5月將中斷芯片生產。全球半導體供應供應更吃緊。



此外，谷歌據報正與英維克(深:002837)及其他中國企業就採購數據中心液冷設備進行洽談。消息提振下，大元泵業(滬:603757)、金富科技(深:003018)紛紛漲停；英維克上午亦升4.5%。 ​

今日國際油價下跌，此前有消息人士援引美國石油協會(API)數據稱，上周美國原油庫存增加。A股油氣股陷入調整，洲際油氣(滬:600759)大跌8.6%，通源石油(深:300164)挫6.1%。

《經濟通通訊社18日專訊》