  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

18/03/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升0.32%結束四連跌，算力產業鏈爆發

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升0.32%終結四連跌
▷ 算力租賃板塊漲3.9%，CPO概念反彈
▷ 阿里雲上調AI算力服務價格5-34%

　　A股三大指數集體收紅，滬指終結4連跌今日收升0.32%，報4062.98點，深成指漲1.05%，創業板指升2.02%。滬深兩市全日成交額2.05萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1618億元或7.3%。分析人士稱，市場依舊缺乏主線，中東局勢和中美關係的動態都打壓了風險情緒，或限制反彈高度。

　　分析指出，美國總統特朗普要求推遲在北京與中國國家主席習近平舉行的峰會，給自去年10月兩人上次會晤以來保持穩定的雙邊關係蒙上了陰影，但這不太可能造成重大挫折。

　　盤面上，算力產業鏈爆發，算力租賃板塊漲3.9%，平治信息(深:300571)升20%封板；CPO概念全線反彈，「易中天」光模塊三巨頭均大漲，升幅介乎6.8%至10.7%。阿里巴巴(09988)旗下阿里雲午間發布一則調價公告，稱決定自4月18日起對AI算力、CPFS服務價格進行調整。其中，全地域範圍內的平頭哥真武810E等算力卡相關服務的價格將上漲5-34%。

　　芯片板塊走高，存儲芯片升幅居前，佰維存儲(滬:688525)收高9.5%。知情人士透露，英偉達正準備推出一款可在中國市場銷售的Groq人工智能芯片。此外，中國當局已批準多家中國企業向英偉達採購H200芯片。早些時候英偉達黃仁勳表示，該公司已收到多家企業的採購訂單。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004658.33+0.45　
上證指數4062.98+0.328763.27
深證成指14187.80+1.0511697.40
創業板指3346.37+2.02　
科創501372.58+1.36　
B股指數264.86+0.571.23
深證B指1236.50+0.050.67

《經濟通通訊社18日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 中東戰火第20日，伊朗和以色列互炸關鍵能源設施...

19/03/2026 09:29

中東戰火

說說心理話

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區