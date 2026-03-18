《Ａ股行情》滬綜指收升0.32%結束四連跌，算力產業鏈爆發

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A股三大指數集體收紅，滬指終結4連跌今日收升0.32%，報4062.98點，深成指漲1.05%，創業板指升2.02%。滬深兩市全日成交額2.05萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1618億元或7.3%。分析人士稱，市場依舊缺乏主線，中東局勢和中美關係的動態都打壓了風險情緒，或限制反彈高度。



分析指出，美國總統特朗普要求推遲在北京與中國國家主席習近平舉行的峰會，給自去年10月兩人上次會晤以來保持穩定的雙邊關係蒙上了陰影，但這不太可能造成重大挫折。



盤面上，算力產業鏈爆發，算力租賃板塊漲3.9%，平治信息(深:300571)升20%封板；CPO概念全線反彈，「易中天」光模塊三巨頭均大漲，升幅介乎6.8%至10.7%。阿里巴巴(09988)旗下阿里雲午間發布一則調價公告，稱決定自4月18日起對AI算力、CPFS服務價格進行調整。其中，全地域範圍內的平頭哥真武810E等算力卡相關服務的價格將上漲5-34%。



芯片板塊走高，存儲芯片升幅居前，佰維存儲(滬:688525)收高9.5%。知情人士透露，英偉達正準備推出一款可在中國市場銷售的Groq人工智能芯片。此外，中國當局已批準多家中國企業向英偉達採購H200芯片。早些時候英偉達黃仁勳表示，該公司已收到多家企業的採購訂單。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4658.33 +0.45 上證指數 4062.98 +0.32 8763.27 深證成指 14187.80 +1.05 11697.40 創業板指 3346.37 +2.02 科創50 1372.58 +1.36 B股指數 264.86 +0.57 1.23 深證B指 1236.50 +0.05 0.67

《經濟通通訊社18日專訊》