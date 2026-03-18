《Ａ股焦點》亞輝龍、英集芯蹭「腦機接口」熱點，被深圳證監局警告並罰款

深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司（下稱「亞輝龍」）、深圳英集芯科技股份有限公司（下稱「英集芯」）17日先後披露收到深圳證監局的行政處罰決定書和行政處罰事先告知書。因蹭「腦機接口」熱點，深圳證監局對亞輝龍(滬:688575)及2名公司高管給予警告並罰款合計750萬元人民幣，對英集芯(滬:688209)及3名公司高管給予警告並罰款合計800萬元人民幣。



同日，亞輝龍披露人事變動公告，其中一名涉事的高管王鳴陽，因個人原因申請辭去董事會秘書職務，辭職後仍在公司擔任其他職務。



亞輝龍及英集芯股價暫未受大影響，亞輝龍今早略低開後轉升，現升0.3%；英集芯高開，現升近3%。



今年以來，中證監已對多家上市公司「蹭熱點」行為立案調查，截至3月17日，已有3家公司收到地方證監局「罰單」，包括含行政處罰決定書或事先告知書。中證監主席吳清曾在3月6日表示，要依法嚴查嚴處「蹭熱點」、炒概念、搞操縱等侵害投資者利益的行為。



*亞輝龍三次信息披露均有不實表述*



具體來看，亞輝龍此次違規並非單一公告的信息瑕疵，而是貫穿了首次公告、補充公告、上交所問詢回覆的全流程，三次信息披露均存在不實表述。



今年1月，「腦機接口」正是A股市場的熱門題材。亞輝龍當月6日發布自願性公告，宣布與深圳腦機星鏈科技有限公司簽訂戰略合作框架協議，並明確稱腦機星鏈「深耕非侵入式與侵入式雙技術路徑」，且「目前已開發有腦電採集分析儀、腦機接口助眠儀、腦機接口睡眠監測儀、迷走神經刺激儀等產品」。但事後深圳證監局查實，上述表述與實際情況嚴重不符。



同日，亞輝龍發布補充公告，仍未完整披露腦電採集分析儀等三款產品連樣機都未完成研發的真實開發階段。同月7日，亞輝龍在對上交所監管問詢函的回覆中，再次沿用模糊表述，同時額外聲稱腦機星鏈「在非嚴肅醫療產品方向具備市場銷售能力，目前已有訂單」。最終監管查實結果顯示，所謂的「已有訂單」並不屬實。



*英集芯以「自問自答」方式發布誤導信息*



至於英集芯，深圳監管局查明其涉嫌在今年1月5日，人為策劃以「自問自答」方式，在上交所e互動平台發布關於腦機接口芯片產品進展的提問，並於次日(6日)盤後回覆稱「公司通過早期投資布局，已涉足腦機接口芯片領域」，同時介紹IPA1299芯片產品，稱其「性能參數可媲美海外頭部芯片產品」、「已量產出貨」。不過，實際上英集芯腦機接口產品的技術路徑為非侵入式，且IPA1299芯片為公司與參股公司共同推出，處於市場培育期，尚未形成規模化銷售及收入。1月7日上午，英集芯就問答情況發布說明公告，進行補充披露。

《經濟通通訊社18日專訊》