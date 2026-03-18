《中國要聞》有獎發票試點城市已投放獎金18.5億元，累計2.3億人次參與

據國家稅務總局統計，財政部、商務部、稅務總局今年初在50個城市開展為期6個月的有獎發票試點活動以來，截至3月12日，有獎發票試點城市已投放獎金18.5億元人民幣，累計吸引2.3億人次參與活動。



不過，有關部門在推動有獎發票活動開展過程中發現，有個別消費者與商戶為提高中獎概率，違反活動規則，存在開獎後違規紅字沖銷發票、反覆作廢發票等行為。



稅務總局徵管和科技發展司相關負責人介紹，所謂「紅沖發票」，即是在未發生銷售退回、開票有誤、應稅服務中止、銷售折讓等情形下開具紅字發票（負數發票），使得原發票作廢，或者對同一筆消費，通過更改購買方信息反覆進行紅沖後再開具發票。相關部門將根據相關法律法規，在有獎發票活動開展過程中，對違規虛開發票、不合理分拆或合併開具發票，以及違規紅沖發票等三類違規行為進行重點監控和查處。



此前，部分地區商務部門已發布公告，凡經核查認定存在違規參與、違規抽獎等情形的，將依法依規通過技術手段追回已發放獎金，並視情節採取取消參與資格、納入異常名單等措施，對已存在違規行為的個別商戶將暫停參與本次活動資格。

《經濟通通訊社18日專訊》