《神州金融》內地銀行搶佔「一人公司」市場，紛推專屬金融產品服務

人工智能技術蓬勃發展，只需一個人、一台筆記本電腦、一套AI工具的新型創業模式「一人公司」（One Person Company，簡稱OPC）隨之快速崛起，其背後湧動的金融需求，正吸引多家銀行加速布局搶佔市場。據《21世紀經濟報道》報道，目前已有江蘇銀行、南京銀行、常熟農商行、沭陽農商行、余杭農商行，以及中國銀行、工商銀行、交通銀行、浦發銀行、青島銀行等分支機構超10家銀行推出OPC專屬金融產品或服務。



*針對實控人、核心團隊「人才要素」評估貸款*



報道指，各銀行推出的OPC創新金融方案都有共通點：一是銀行針對OPC「輕資產、無抵押、高創新、快成長」等共性特點，從產品、流程上適配其融資與經營需求，解決「融資難、融資貴、審批慢」問題。其中，江蘇銀行基於實控人、股權融資、行業信息、知識產權、上下游企業等五個維度，推出支持OPC的專項線上貸款；工行蘇州分行推出「OPC人才貸」，圍繞企業實際控制人及核心團隊的一流教育背景、深厚產業經驗、核心技術專利壁壘及所處賽道的戰略價值等「人才要素」開展綜合評估。



*從申請到200萬貸款到帳僅需6小時*



二是針對OPC用款急的特點，銀行普遍提速服務流程，包括通過開通綠色通道、數字化平台、全線上辦理等方式，實現開戶、貸款審批、資金到帳的提速。其中，江蘇銀行蘇州分行首筆「OPC蘇智創」專項貸款落地蘇州，從申請測額、審批，到200萬人民幣資金到帳，僅用了6個小時；沭陽農商銀行首筆「OPC創易貸」落地，從申請測額、審批，到資金到帳，也只用了一天時間。



*設授信資金池定向支持「AI+OPC」項目*



三是銀行聚焦人工智能、硬科技等OPC集中的科創賽道，展開精準支持。其中，余杭農商行設立總額度高達2億元人民幣的專項授信資金池，定向支持五常街道轄內「AI+OPC」項目；常熟農商行為「AI+」垂直細分場景創業者開通綠色服務通道，定制授信方案，最高額度500萬元人民幣。



*服務覆蓋企業從初創到發展全流程綜合需求*



四是銀行不僅局限於單一的開戶或貸款服務，而是覆蓋企業從初創到發展的全流程綜合需求。其中，浦發銀行青島分行推出OPC綜合金融服務方案，從基礎的公司開戶、結算、融資等公司金融服務，到針對AI創業人群的信貸、理財、信用卡定制等零售專屬服務，再到鏈接外部資源，提供諸如政策解讀、科技資質申報、法律諮詢等生態圈非金融服務。



不過，報道認為，銀行針對OPC的風控體系/手段還有待完善和驗證。OPC模式尚處於探索階段，銀行需要加大授信審查和風控力度，避免盲目跟風布局帶來的資產質量風險。

《經濟通通訊社18日專訊》