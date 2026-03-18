《中國要聞》廣東美宜佳便利店大賣假煙，僅惠州已查獲近12萬支

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廣東網路廣播電視台今年14日晚播出的「廣東3．15晚會」，曝光了「美宜佳」連鎖便利店煙草售假問題，廣東省煙草專賣局緊急對全省美宜佳門店展開排查，截至3月15日15時共檢查了6325戶美宜佳店舖，查處306戶涉案店舖，共查獲非法捲煙約140萬支。17日，《南方都市報》引述廣東省惠州市煙草專賣局消息指，經全覆蓋、拉網式排查，共檢查美宜佳店舖537戶，累計發現30戶涉案，立案查處案件30宗，查獲各類非法卷煙11.988萬支，其中假煙1.53萬支、走私煙2.71萬支、非煙7.748萬支。



美宜佳成立於1997年6月，隸屬於廣東省東莞市糖酒集團，是在美佳超市基礎上發展起來的連鎖便利店企業，也是內地便利店行業龍頭之一。截至2025年7月，美宜佳門店數衝破4萬大關。



美宜佳董事長張國衡曾將美宜佳比作「賽車手」，認為美宜佳「彎道超車」的根本原因在於「以加盟為主的、可複製的單店模式」。相較於全家、7-11等日系便利店的加盟高門檻和嚴格管理，開一家45-50平方米的美宜佳加盟店，包含加盟費、保證金等，前期投入約30萬元人民幣，且具有一定的經營自主權。



不過，在微博、抖音、黑貓投訴等平台，大量網民反映在美宜佳便利店買到假煙，有網民甚至直指美宜佳為「假煙聚集地」，戲稱其有「自己的捲煙廠」。此次廣東台記者自1月初開始暗訪廣州、佛山、東莞三地的美宜佳便利店，發現有10家存在假捲煙問題。執法人員接到記者舉報後，從該10家美宜佳當中累計查獲至少854包問題捲煙；執法數天後，記者回訪發現，至少一半涉事門店仍在賣假煙。



上述情況曝光後，輿論紛紛表示「公開的秘密終於被擺上台面」。美宜佳迅速道歉，並宣布對涉事門店嚴肅處置及開展全國4萬家門店專項排查等，同時表示會暢通反饋渠道接受監督。

《經濟通通訊社18日專訊》