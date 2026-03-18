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AH股新聞

18/03/2026 17:17

《中國監管》中證監：嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監召開2026年全面從嚴治黨會議部署紀檢監察工作
▷ 會議強調嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益行為
▷ 要求深化腐敗治理，糾治官僚主義、亂作為、不作為問題

　　中國證監會網站發文稱，中證監17日召開2026年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議，對全面貫徹落實二十屆中央紀委五次全會精神、做好中證監系統紀檢監察工作進行了部署。會議強調，要進一步深化重點領域腐敗問題專項治理，突出重點人員、重點問題，加大案件查辦力度，特別是嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益的人和事，堅決清除影響資本市場改革發展的「攔路虎」、「絆腳石」。

*深入糾治官僚主義、亂作為、不作為等問題*

　　會議並要求，聚焦習近平總書記重要指示批示和「十五五」對資本市場的重要部署，圍繞重點改革任務實施全程監督、跟進監督、精准監督，保障黨中央重大決策部署落地見效。扎實開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，全面梳理中證監系統履職用權情況，堅決糾治貫徹落實黨中央重大決策部署、服務實體經濟等方面存在的政績觀偏差問題。鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，持續深入糾治違規吃喝、違規收禮、官僚主義、亂作為、不作為等「四風」突出問題，推動完善定期研究作風建設機制。

*著力消除權力運行漏洞、監管盲區、制度空白*

　　同時，加強公權力監督制約，督促中證監系統健全授權用權制權相統一、清晰透明可追溯的制度機制，著力消除權力運行漏洞、監管盲區、制度空白，維護制度剛性，真正把權力關進制度籠子。深化推動「紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年」行動，錨定提升辦案質效、加強隊伍建設、加強教育培訓接續發力，著力鍛造「四個過硬」鐵軍隊伍。
《經濟通通訊社18日專訊》

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