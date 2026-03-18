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18/03/2026 08:48

凱盛新能(01108)執董陳鵬接任總裁及授權代表，提名梁霄任非執董

　　凱盛新能(01108)(滬:600876)公布，章榕辭任執行董事、總裁等職務，及執行董事陳鵬獲委任為總裁及授權代表，均自昨日生效，而梁霄獲委任為非執行董事候選人，須待股東批准後正式委任。

　　該集團指，梁霄現任凱盛科技集團安全環保部副部長，而章榕確認並無就辭任向該集團提出索償，與董事會之間並無任何意見分歧，及概無任何有關辭任之事宜須促請股東垂注。
《經濟通通訊社18日專訊》

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