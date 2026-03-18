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AH股新聞

18/03/2026 08:48

金隅集團(02009)副總經理安志強辭職，與董事會無分歧

　　金隅集團(02009)(滬:601992)公布，董事會於昨日收到副總經理安志強的辭職報告，由昨天起生效。

　　該集團指，安志強原定明年6月6日任期到期，因到齡退休，故辭去所有職務，他確認與董事會無任何意見分歧，不向集團提出除約定的薪酬以外利益的任何索賠要求，亦無任何有關辭去副總經理職務之事需提呈股東注意事項。
《經濟通通訊社18日專訊》

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