《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|2029.48
|兆易創新
|(603986)
|1816.93
|紫金礦業
|(601899)
|1686.89
|佰維存儲
|(688525)
|1388.55
|工業富聯
|(601138)
|1315.89
|中國平安
|(601318)
|1259.59
|中國鋁業
|(601600)
|1237.15
|寒武紀
|(688256)
|1070.91
|亨通光電
|(600487)
|1053.97
|藥明康德
|(603259)
|997.99
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5405.23
|中際旭創
|(300308)
|4424.87
|天孚通信
|(300394)
|3881.20
|新易盛
|(300502)
|2811.58
|立訊精密
|(002475)
|2299.29
|陽光電源
|(300274)
|2277.31
|滬電股份
|(002463)
|1703.11
|華工科技
|(000988)
|1684.21
|勝宏科技
|(300476)
|1602.68
|東山精密
|(002384)
|1502.13
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》
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