《神州頭條》報章頭版摘要：中證監稱堅決清除影響資本市場攔路虎

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見土庫曼斯坦民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫

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國家主席習近平18日在北京釣魚台國賓館會見來華進行友好訪問的土庫曼斯坦民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫。習近平強調，中方將始終做土方值得信賴的合作夥伴。雙方要加快推進共建「一帶一路」倡議和「復興絲綢之路」戰略對接，擴大天然氣領域合作規模。



中證監：堅決清除影響資本市場，改革發展的「攔路虎」、「絆腳石」

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中證監17日召開2026年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議，會議提出，進一步深化重點領域腐敗問題專項治理，突出重點人員、重點問題，加大案件查辦力度，特別是嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益的人和事，堅決清除影響資本市場改革發展的「攔路虎」、「絆腳石」。



建立流動性支持機制，暢通貨幣政策傳導渠道

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近期，人行多次提及正在研究建立特定情形下對非銀機構的流動性支持機制。專家認為，這既是防範系統性金融風險的前瞻性安排，也是維護金融市場平穩運行的必要舉措，同時也有助於暢通貨幣政策傳導渠道、提升傳導效率。





《上海證券報》



習近平會見土庫曼斯坦民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫

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國家主席習近平18日在北京會見來華進行友好訪問的土庫曼斯坦民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫。



中證監：堅決清除影響資本市場改革發展的「攔路虎」、「絆腳石」

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中國中證監日前召開2026年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議。會議部署，進一步深化重點領域腐敗問題專項治理，加大案件查辦力度，特別是嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益的人和事，堅決清除影響資本市場改革發展的「攔路虎」、「絆腳石」。



「十五五」109項重大工程項目逾六成向「新」加碼

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近日發布的十五五規劃綱要提出「十五五」時期要實施6方面109項重大工程項目。上述項目含「新」量高，其中引領新質生產力發展的28項、構建現代化基礎設施體系的23項，再加上推動綠色低碳轉型的18項，三者合計69項，佔全部重大工程項目的六成以上。





《證券時報》



習近平會見土庫曼斯坦民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫

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國家主席習近平18日在北京會見來華進行友好訪問的土庫曼斯坦民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫。



中證監：堅決清除影響資本市場改革發展的「攔路虎」、「絆腳石」

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3月17日，中證監召開2026年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議，會議要求，進一步深化重點領域腐敗問題專項治理，加大案件查辦力度，嚴肅查處破壞資本市場秩序、侵害中小投資者利益的人和事，堅決清除影響資本市場改革發展的「攔路虎」、「絆腳石」。



以雷霆手段嚴懲上市公司蹭熱點炒概念

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今年以來，伴隨腦機接口、商業航天等賽道的熱度升溫，部分上市公司通過互動平台、公告等渠道攀附概念，企圖撬動股價上漲。近期，多家上市公司因蹭熱點領大額罰單。中證監的態度清晰而堅決，任何借炒概念侵害投資者利益的行為絕不姑息。