《鍾之日記》騰訊插水，恒指慘跌

3月19日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲按兵不動，但主席鮑威爾稱通脹控制進展不如預期，內部已開始討論加息可能性。美股隔晚急挫逾700點創今年新低，金龍指數大跌。港股受壓低開逾400點，科網股多數向下，騰訊(00700)績後、阿里(09988)績前齊齊插水，拖累大市向下。恒指全日收報25500，跌524點或2%，主板成交則增至超過3062億元，值得留意的是北水再次大舉進場接火棒，全日淨流入262億元。



*滬綜指險守4000點，能源股逆市走強*



滬綜指今日低開低走，近尾盤跌勢轉急，一度跌穿四千大關為今年1月來最低，全日挫1.39%收報4006.55點，險守4000點；深成指跌幅達2.02%，創業板指軟1.11%。滬深兩市全日成交2.11萬億元人民幣，較上個交易日微升3%。



中東地緣衝突升級打壓了風險情緒，能源板塊逆市走強。油氣股領漲，中國海油(滬:600938)升5.9%，中國石油(滬:601857)揚5.2%。伊朗巨型氣田帕爾斯氣田18日遭到襲擊，這標誌著與美以的衝突出現重大升級，促使德黑蘭宣布將對整個海灣地區的石油和天然氣目標發動反擊。



下跌方面，有色金屬領跌，威領股份(深:002667)、宏橋控股(深:002379)跌停；黃金板塊疲軟，中金黃金(滬:600489)收跌7.8%。金價跌至逾一個月低點，受美元走強及美聯儲鷹派立場打擊。現貨金跌1.1%至每盎司4764.27美元，創2月6日以來新低。4月交割的美國期金下跌2.6%，至4770美元。



*騰訊績後急挫6.8%，大行紛「劈價」*



騰訊(00700)業績大致符合預期，但今年AI新產品投放將倍增，並減少回購，績後最少被6家大行下調目標價，股價盤中曾挫7%，今日收低6.8%報513元。



集團公布截至去年12月底止第四季業績，期內收入1943.71億元人民幣，按年增13%，略好過預期；純利582.6億元人民幣，按年升13.5%、按季跌8%；每股基本盈利6.433元人民幣。至於非國際財務報告準則純利646.94億元人民幣，按年增長17%、按季跌8%；非國際財務報告準則每股基本盈利為7.144元人民幣。建議派末期息5.3元，按年增17.8%。



主席兼首席執行官馬化騰表示，2025年保持健康增長，得益於AI技術提升了廣告定向能力及玩家在遊戲中的互動，以及雲業務收入加速增長並實現了規模化盈利。管理層表明，預期今年對AI大模型及新產品的投入至少倍增，超過360億元人民幣，雖然適當時候有機會減少回購，但仍會維持派息政策。



大摩報告指出，騰訊加大AI投資，短期對利潤率構成壓力，長遠應可開創新機遇，將目標價由735元下調至650元，重申「增持」評級。高盛亦指出，騰訊明顯轉向以AI新產品為主導的投資階段，將目標價由752元下調至700元。



雖然法巴下調騰訊目標價3%至800元，但仍是一眾大行中最牛，該行認為，騰訊仍是內地消費互聯網領域長期贏家，相信長遠可受惠AI發展。不過，麥格理看得較淡，目標價僅559元，維持「中性」評級。



*小米推自研大模型，新車發布前升逾3%*



今日凌晨，小米(01810)發布小米大模型Xiaomi MiMo-V2-Pro，專為現實世界中高強度的Agent工作場景而打造，擁有超過1T的總參數量（42B激活參數），採用創新的混合注意力架構，並支持1M超長上下文長度。受消息提振，小米今日股價一度升逾5%，最終收升3.4%，報36.32元，為今日表現次佳藍籌。



小米創始人雷軍在微博表示，MiMo-V2-Pro在全球大模型綜合智能排行榜Artificial Analysis上位列全球第八；按大模型品牌來排名，排在全球第五，超過了xAI Grok。雷軍還稱，小米在AI領域上相對比較低調，實際進展可能比大家看到的要快很多，據他透露，小米今年在AI領域的研發和資本投入就將超過160億元人民幣。



另一焦點則是新一代SU7的登場。小米今晚7時將舉行新車發布會，同場還將推出Xiaomi Book Pro 14及Xiaomi Watch S5兩款新品。據介紹，相比現款車型，新車全系標配激光雷達、700TOPS輔助駕駛算力、4D毫米波雷達、Xiaomi HAD端到端輔助駕駛，在智能輔助駕駛方面迎來明顯升級。



新一代SU7已於1月初開啟小定，提供三個版本，預售價介乎22.99萬至30.99萬元人民幣。雷軍昨日在微博發布的影片指出，受限於配置升級、整車質感提升及近期供應鏈零部件價格大幅上漲，成本壓力加劇，新一代SU7可能不得不進行價格上調。



另外，小米汽車正式宣布演員舒淇成為品牌代言人，主推新一代SU7車型。此前，小米汽車已官宣田徑短跑運動員蘇炳添為代言人，他亦是第一代小米SU7車主。



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