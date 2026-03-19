新東方發報告：香港首次躋身第二大意向留學目的地，平均留學預算60萬

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新東方(09901)日前發布《中國學生出國留學發展報告》調研範圍覆蓋全國33個省級行政區域及部分海外國家地區，受訪對象涵蓋有留學意向的學生和家長、有留學經驗的學生、參與單位招聘的社會人士，共收回有效樣本6904份。



報告顯示，英國連續七年穩居意向留學目的地榜首，香港近12年來排名持續上升，2026年首次躋身第二，地緣優勢、安全環境與語言便利性成為核心吸引力；美國受政策波動影響滑至第三。超半數意向留學生計劃同時申請2-3個國家/地區高校，其中英國、香港、美國成為聯申熱門搭配。



留學群體方面，本科在讀學生留學意向佔比達63%，創12年以來新高。申請意向專業方面，工科連續十年領跑，2026年佔比達22%；經濟學專業近三年持續走高，佔比升至12%；文學類(8%)、醫學類(6%)專業佔比也穩步提升。



*留學成本走高，高收入家庭佔比上升*



此外，留學經濟壓力持續加大，《報告》顯示，「學費」超過「適合的專業」與「畢業後就業率」，躍升為第二大擇校因素。2026年，學生平均留學預算達60.5萬元（人民幣．下同），創12年新高。自2023年起，留學預算持續增長，2026年的顯著提升主要受全球通脹因素驅動，留學經濟壓力持續加大。



與此同時，意向留學家庭經濟實力較強，2026年意向留學家庭平均年收入達48.8萬元，30萬-90萬元（含）收入的家庭佔比超半數，呈上升趨勢。2026年，本科及以上學歷家長佔比也創下歷史新高，其中擁有海外學歷的家長超25%。



*「先海外蓄力，再回國發展」成為主流職業策略*



就業規劃方面，42%的意向留學生傾向於畢業後先在留學地積累工作經驗，再擇機回國就業；選擇「畢業後馬上回國就業」人數佔比下降明顯。另外，近年數據顯示，缺乏實習/工作經驗、職業規劃不清、面試技巧不足成為留學生求職時面臨的主要問題。與之相對，競爭激烈與薪酬待遇等外部因素佔比則相對穩定。



從具體崗位來看，技術/研發類崗位成為留學生的主要偏好，專業與崗位的匹配度持續下降，2026年為62%。從留學地域對應的就業競爭力來看，2026年，美英學歷的就業競爭力依舊佔優勢，香港學歷認可度顯著提升，三地位列用人單位對留學國家/地區偏好的前三名。

《經濟通通訊社19日專訊》