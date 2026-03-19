《中國要聞》京東聯合小米等13個洗地機品牌發起「拒絕虛假測評」行動

京東家電家居聯合添可、石頭科技(滬:688169)、追覓、友望、雲鯨、小米、德國卡赫、鯊客、德爾瑪(深:301332)、西屋、蘇泊爾(深:002032)、赫茲、萊克等13個洗地機品牌發起「拒絕虛假測評」雷霆行動，堅決抵制暴力測評行業亂象。



據悉，即日起至3月20日，京東聯合多家品牌上線「以假換真」活動，面向曾受虛假測評誤導的消費者提供最高800元（人民幣．下同）以舊換新補貼，降低消費者的換新成本。與此同時，京東邀請大眾監督，承諾京東家電家居品質測評實驗室不會採用任何誇大、誤導、欺騙等手段進行洗地機測評。如用戶發現京東存在不客觀測評行為並舉報，將獲得100萬元的現金獎勵。



京東方面表示，希望行業各方能夠堅守產品測評不誇大、不誤導、不欺騙的底線，堅決維護消費者知情權、選擇權和公平交易權，把選購商品的決策權還給消費者。同時，希望與品牌共同推動測評內容回歸真實、消費決策回歸理性、行業競爭回歸有序，持續助力洗地機行業朝著更加透明、規範、健康的方向發展。

《經濟通通訊社19日專訊》