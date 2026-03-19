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AH股新聞

19/03/2026 09:27

《神州期貨》上期所、上期能源調整原油、燃料油等套保持倉額度自動轉化標準

　　3月18日，上海期貨交易所及子公司上海國際能源交易中心發布通知，暫時調整原油、燃料油、低硫燃料油品種的套保持倉額度自動轉化標準。

　　原油、燃料油、低硫燃料油品種各合約自2026年3月最後一個交易日起，未取得臨近交割月份套期保值交易持倉額度的非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶，其一般月份套期保值交易持倉額度在進入臨近交割月份（交割月前第二月和交割月前第一月）時，自動轉化的臨近交割月份買入及賣出套期保值交易持倉額度均暫調整為0手。

　　《上海證券報》報道指出，未取得臨近交割月份套期保值交易持倉額度的非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶，其一般月份套期保值交易持倉額度在進入臨近交割月份時，可以按規定數額自動轉化為該階段的套期保值交易持倉額度，具體實施品種、實施時間及轉化數額由交易所另行通知。

　　報道並指，業內認為，本次套保持倉額度自動轉化標準調整，一方面不會影響有日常套保需求的企業，另一方面也有利於防範化解潛在的交割風險。南華期貨總經理助理夏曉燕表示，此舉有利於從嚴管控交割月持倉規模，避免集中持倉與交割資源錯配，引導市場參與者提前合理規劃持倉與套保安排，抑制非理性波動，穩定交割秩序。
《經濟通通訊社19日專訊》

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