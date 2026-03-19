【ＡＩ】華為企業級智能體開發平台Agent Arts將於4月30日公測

華為中國合作夥伴大會2026於今日開幕。華為公司常務董事汪濤在會上發表主題演講時表示，華為企業級智能體開發平台Agent Arts將於4月30日開啟公測，其開源增強版將於5月30日發布。該平台將提升企業開發智能體的效能，智能體交付時間可縮短60%以上。



據華為官網介紹，Agent Arts是一個企業級一站式智能體構建與運營平台，支持單智能體、工作流及多智能體協作模式，內置豐富的應用模板、提示詞模板以及預置模型，支持MCP(Model Context Protocol)、插件及知識庫(RAG)的無縫接入，並提供全鏈路觀測、調用鏈追蹤及自動化效果評估。



汪濤提到，智能時代已然到來，人工智能正全面重構行業生態，重塑人們的工作與生活方式。他指出，近期備受關注的OpenClaw，憑借強大的自主執行能力，成為全球現象級開源產品，它持續快速迭代，推動AI從對話交互向自主完成任務升級。以OpenClaw為代表的實用型智能體，正深刻改變個人與企業的工作模式，開啟AI真正自主執行任務的新時代。

《經濟通通訊社19日專訊》