《中國要聞》工信部：探索人工智能等在材料研發、中試、生產等典型場景應用

3月19日，工業和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十四次中小企業圓桌會。會上，來自新材料領域的8家中小企業負責人作交流發言，圍繞新材料研發、中試驗證、產業化應用等介紹企業基本情況，結合企業生產經營中遇到的困難和挑戰，提出意見建議。



李樂成指出，加快新材料產業提質升級，對推進高質量發展具有重要戰略意義。工信部將以滿足重點應用領域產業鏈供應鏈材料需求和實現材料先行的創新引領發展為目標，以先進基礎材料、關鍵戰略材料、前沿新材料、「人工智能+材料」為主攻方向，強化政策統籌、人才供給和要素保障，全鏈條推動上下游協同創新，持續優化新材料創新發展的良好生態。



李樂成強調，各位企業家要厚植家國情懷，主動把企業發展融入國家戰略，圍繞製造業主戰場加快發展新材料產業，瞄准急需關鍵材料及產業鏈薄弱環節，勇挑重擔、擔當作為，提升重點領域關鍵材料自主保障水平。



此外，要強化創新引領，持續加大研發投入，積極參與國家科技重大專項攻關任務，加大引領性科技攻關，加快產出更多標誌性原創成果。要加強前瞻布局，緊盯國際科技前沿進展，把握新材料變革趨勢，探索人工智能等在材料研發、中試、生產等典型場景應用，加速前沿新材料創制應用，打造競爭新優勢。

《經濟通通訊社19日專訊》