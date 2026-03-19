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AH股新聞

19/03/2026 13:53

【數據前瞻】路透：地緣局勢升級及通脹憂慮下降，3月LPR料連續10月持穩

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 3月LPR預計連續10個月持穩
▷ 地緣局勢升級及通脹擔憂影響決策
▷ 美聯儲維持利率區間3.50%-3.75%不變

　　人行將於周五（20日）公布3月貸款市場報價利率(LPR)。《路透》調查顯示，國際地緣局勢升級油價飆漲，通脹擔憂難消，同時美聯儲最新利率決議按兵不動、數據顯示中國經濟今年開局良好，均令降息預期繼續降溫，市場普遍預計3月LPR下調概率甚微。

　　美聯儲維持指標利率目標區間在3.50%-3.75%不變，並預計通脹將走高、失業率將持穩，且今年將降息一次。美聯儲主席鮑威爾表示，鑒於政策制定者正在評估美以對伊朗戰爭的影響，這一政策路徑面臨極高的不確定性。

*渣打估中國二季度降準25基點，三季度降息10基點*

　　雖然中國短期降息概率不高，後續則仍有可能。渣打銀行認為，油價暫時的上漲可能對中國經濟產生有限影響；但若中東衝突進一步升級，尤其是關鍵商品供應趨緊，將波及全球供應鏈和需求，最終對中國的出口和經濟增長造成壓力。「在地緣政治風險上升背景下，預計第二季度（中國）將降準25個基點，第三季度下調10個基點的政策利率。」該投行認為。

　　分析人士指出，中國2026年經濟開局強勁、好於預期，預計在政策支持下基建投資將繼續保持強勢，但需關注假期效應消退後消費能否持續回升；短期看政策面仍處觀察期，密切留意中東局勢進展、中美領導人會晤等重大事件。

　　2025年5月一年和五年期以上LPR聯動掛鈎存款利率，同步下調10基點分別至3.0%和3.5%，之後即一直持穩不變。
《經濟通通訊社19日專訊》

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