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19/03/2026 11:29

《中國要聞》賈國龍回應創辦新品牌：冀能承接一部分西貝門店和員工

　　西貝餐飲集團創始人、董事長賈國龍的最新創業項目「天邊砂鍋燜面」已在北京798藝術區悄然落地，這家新店2月13日開業，人均消費40元至50元人民幣，主打品類是賈國龍家鄉內蒙古巴盟特色的砂鍋燜面。

　　據《每日經濟新聞》今日報道，賈國龍透露，西貝要關一部分店，他希望有個新品牌能夠承接一部分門店和員工。「西貝這個品牌還是要做，未來關一部分、轉（新品牌）一部分、保留一部分核心門店。」
《經濟通通訊社19日專訊》

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