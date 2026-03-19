《華為動向》華為李鵬：Token經濟今年將給ICT產業帶來超8000億市場機會

華為中國合作夥伴大會2026今日正式啟幕。會上，華為高級副總裁、ICT銷售與服務總裁、中國地區部總裁李鵬表示，「Token經濟時代已經來臨，中國日均Token消耗量已躍升至180萬億，平均每1.5天就有一個新模型誕生，驅動連接與計算實現爆發式增長，將帶來巨大發展機遇。」



李鵬表示，智能化已從「看得見」快速進入「用得上」的階段，從通用模型邁向更廣闊的行業應用。智能體與行業智能化已不再是遙不可及的願景，而是如同水和電一般，加速融入千行百業。



李鵬提到，多智能體協同能力正日趨成熟，推動AI從輔助工具走向企業核心生產環節。10毫秒級超低時延已成為行業解決方案的剛需，進一步帶動企業私有AI底座、行業推理樞紐以及高性能存力集群的規模化部署。智能化正推動ICT產業邁入全新增長周期。



李鵬預計，隨著行業智能化升級加速，市場對確定性網絡、數據中心互聯和產業超算等需求爆發，預計在2026年將給ICT產業帶來超過8000億元人民幣的市場機會。到2030年，中國AI相關產業規模將突破10萬億元人民幣。

《經濟通通訊社19日專訊》