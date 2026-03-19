《神州金融》人行：推進人民銀行法、金融穩定法等立法修法

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3月18日，中國人民銀行黨委召開擴大會議。會議指出，中國人民銀行要為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場平穩運行營造良好的貨幣金融環境，為「十五五」開好局、起好步提供有力支撐。



會議指出，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，發揮增量政策和存量政策、貨幣政策與財政政策的集成效應。綜合運用存款準備金率、買賣國債、中期借貸便利(MLF)、逆回購等長中短期貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。根據經濟金融形勢的變化和宏觀經濟運行情況，引導和調控好利率水平，強化利率政策執行和監督，規範融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。做好與市場溝通，提升政策透明度。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



另外，持續深化金融改革開放。完善中央銀行制度，構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系。建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的金融市場體系。建設安全高效的金融基礎設施體系。推進人民銀行法、金融穩定法等立法修法。踐行全球治理倡議，積極參與和推動全球金融治理改革。推動金融服務業和金融市場的高水平開放，深化金融市場互聯互通、支付系統跨境互聯。支持上海國際金融中心建設，鞏固和提升香港國際金融中心地位。增強開放格局下的金融風險防控能力，維護國家金融安全。

《經濟通通訊社19日專訊》