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AH股新聞

19/03/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開0.85%，丁薛祥要求全力穩定高校生就業

　　中美元首峰會確認推遲，白宮周三（18日）表示，中國已同意推遲美國總統特朗普訪華行程，正努力盡快確定新的訪問日期。滬深股市今早全線低開，滬綜指低開0.85%，報4028.54點，深成指低開1.3%，創業板指低開1.04%。

　　中東局勢急劇升級，伊朗首次稱上遊油氣設施遭到美以打擊，油價在伊朗電視台報道南帕爾斯天然氣田遭空襲後飆升，投資者擔心全球原油和天然氣供應面臨進一步風險。中國拓天然氣國際合作，國家主席習近平18日在會見土庫曼民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫時表示，雙方要加快推進共建一帶一路倡議和復興絲綢之路戰略對接，擴大天然氣領域合作規模，提升貿易和投資水平。A股油氣板塊開盤上漲。

　　《新華社》報道，全國高校畢業生等青年就業創業工作視頻會議3月18日在京舉行，國務院副總理丁薛祥要求以更加積極態度、務實作風、有力舉措，促進高校畢業生等青年高質量充分就業。丁薛祥強調，要全力穩定和擴大高校畢業生就業規模，堅持投資於物和投資於人緊密結合；堅持就業優先導向，加大力度支持企業穩崗擴崗。要提質增效做好就業指導服務工作。

　　此外，人民銀行今日進行130億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有245億元逆回購到期，即今日淨回籠115億元。
《經濟通通訊社19日專訊》

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