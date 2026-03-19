《Ａ股行情》滬綜指收跌1.4%險守4000點，深成指挫逾2%

滬綜指今日低開低走，近尾盤跌勢轉急，一度跌穿四千大關為今年1月來最低，全日挫1.39%收報4006.55點，險守4000點；深成指跌幅達2.02%，創業板指軟1.11%。滬深兩市全日成交2.11萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微升650億元或3%。



中東地緣衝突升級打壓了風險情緒，能源板塊逆市走強。油氣股領漲，中國海油(滬:600938)升5.9%，中國石油(滬:601857)揚5.2%。伊朗巨型氣田帕爾斯氣田18日遭到襲擊，這標誌著與美以的衝突出現重大升級，促使德黑蘭宣布將對整個海灣地區的石油和天然氣目標發動反擊。



下跌方面，有色金屬領跌，威領股份(深:002667)、宏橋控股(深:002379)跌停；黃金板塊疲軟，中金黃金(滬:600489)收跌7.8%。金價跌至逾一個月低點，受美元走強及美聯儲鷹派立場打擊。現貨金跌1.1%至每盎司4764.27美元，創2月6日以來新低。4月交割的美國期金下跌2.6%，至4770美元。



中美方面，白宮表示中國已同意推遲美國總統特朗普訪華行程，該行程原定兩周後進行。發言人萊維特表示，白宮正努力盡快確定新的訪問日期。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4583.25 -1.61 上證指數 4006.55 -1.39 9352.65 深證成指 13901.57 -2.02 11757.00 創業板指 3309.10 -1.11 科創50 1339.03 -2.44 B股指數 263.62 -0.47 1.38 深證B指 1223.48 -1.05 0.73

《經濟通通訊社19日專訊》