《Ａ股行情》滬綜指收跌1.4%險守4000點，深成指挫逾2%

滬綜指今日低開低走，近尾盤跌勢轉急，一度跌穿四千大關為今年1月來最低，全日挫1.39%收報4006.55點，險守4000點；深成指跌幅達2.02%，創業板指軟1.11%。滬深兩市全日成交2.11萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微升650億元或3%。
中東地緣衝突升級打壓了風險情緒，能源板塊逆市走強。油氣股領漲，中國海油(滬:600938)升5.9%，中國石油(滬:601857)揚5.2%。伊朗巨型氣田帕爾斯氣田18日遭到襲擊，這標誌著與美以的衝突出現重大升級，促使德黑蘭宣布將對整個海灣地區的石油和天然氣目標發動反擊。
下跌方面，有色金屬領跌，威領股份(深:002667)、宏橋控股(深:002379)跌停；黃金板塊疲軟，中金黃金(滬:600489)收跌7.8%。金價跌至逾一個月低點，受美元走強及美聯儲鷹派立場打擊。現貨金跌1.1%至每盎司4764.27美元，創2月6日以來新低。4月交割的美國期金下跌2.6%，至4770美元。
中美方面，白宮表示中國已同意推遲美國總統特朗普訪華行程，該行程原定兩周後進行。發言人萊維特表示，白宮正努力盡快確定新的訪問日期。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4583.25
|-1.61
|上證指數
|4006.55
|-1.39
|9352.65
|深證成指
|13901.57
|-2.02
|11757.00
|創業板指
|3309.10
|-1.11
|科創50
|1339.03
|-2.44
|B股指數
|263.62
|-0.47
|1.38
|深證B指
|1223.48
|-1.05
|0.73
《經濟通通訊社19日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽