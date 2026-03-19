  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/03/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收跌1.4%險守4000點，深成指挫逾2%

　　滬綜指今日低開低走，近尾盤跌勢轉急，一度跌穿四千大關為今年1月來最低，全日挫1.39%收報4006.55點，險守4000點；深成指跌幅達2.02%，創業板指軟1.11%。滬深兩市全日成交2.11萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微升650億元或3%。

　　中東地緣衝突升級打壓了風險情緒，能源板塊逆市走強。油氣股領漲，中國海油(滬:600938)升5.9%，中國石油(滬:601857)揚5.2%。伊朗巨型氣田帕爾斯氣田18日遭到襲擊，這標誌著與美以的衝突出現重大升級，促使德黑蘭宣布將對整個海灣地區的石油和天然氣目標發動反擊。

　　下跌方面，有色金屬領跌，威領股份(深:002667)、宏橋控股(深:002379)跌停；黃金板塊疲軟，中金黃金(滬:600489)收跌7.8%。金價跌至逾一個月低點，受美元走強及美聯儲鷹派立場打擊。現貨金跌1.1%至每盎司4764.27美元，創2月6日以來新低。4月交割的美國期金下跌2.6%，至4770美元。

　　中美方面，白宮表示中國已同意推遲美國總統特朗普訪華行程，該行程原定兩周後進行。發言人萊維特表示，白宮正努力盡快確定新的訪問日期。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004583.25-1.61　
上證指數4006.55-1.399352.65
深證成指13901.57-2.0211757.00
創業板指3309.10-1.11　
科創501339.03-2.44　
B股指數263.62-0.471.38
深證B指1223.48-1.050.73

《經濟通通訊社19日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

央行都不減息了

20/03/2026 08:10

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區