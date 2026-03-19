《香江策論－張憶東》國際秩序重構，中國硬核資產戰略性重估

百年未有之大變局下，本次伊朗戰爭只是國際秩序重構時代的縮影，是霸權主義、弱肉強食的叢林法則的體現，是現代版「戰國時代」大戲上演。



中東局勢短期高強度戰爭較難持續，當前霍爾木茲海峽的通行狀態是油價定價的唯一變量。在此背景下，硬核資產迎來戰略性價值重估。



能源：原油作為戰略資源的屬性將被系統性提升估值，能源安全和能源替代的重要性顯著提升；黃金方面：重估動能來自於其對沖主權信用風險的貨幣本質；戰略資源：資源屬性正從「工業品」向「戰略物資」切換，中美加強戰略礦產開發儲備；軍工：隨著地緣衝突多發且升級，軍工等安全產業鏈戰略性重構。



國際秩序重構，全球經濟或將走向動盪與滯脹風險。美國通脹前景將影響美聯儲政策決策，我們判斷：1）溫和情景下經濟增長小幅受損，通脹適度上移但對美聯儲而言相對可控。考慮到特朗普重視中期選舉，大概率將尋求貨幣寬鬆，那麼此次油價的衝擊之後，降息會比市場預期的更早發生；2）若中東局勢導致風險超預期，美聯儲中期或轉向鷹派，後續關注美聯儲對於美國通脹的定調。對歐洲而言，伊朗局勢帶動短期能源價格上漲，但中期經濟壓力或大於通脹飆升壓力。中東局勢超預期的極端情形下，日本亦存在陷入滯漲的潛在風險。



中國方面，「十五五規劃」是2026年中國經濟的關鍵變量，能否走出通縮是最大預期差。A股具有三大支撐：第一，中國經濟企穩，房地產和內需正在邊際改善、第二中國科技實力提升，加快高水平科技自立自強，製造穩居全球第一，AI與科研實力邁入世界第一梯隊、第三中國特色金融發展，有形的手讓資本市場持續穩定活躍，戰略投資者和居民資金入市，有望成為推動中國股市行情持續上行的主要力量。



投資策略：適應動盪，擁抱動盪。我們提出中國「硬核資產」的「SMART」標準，即 S:Security（能源/資源安全）+ MA:Manufacturing Abroad（製造出海）+ RT:R&D Technology（硬科技）。



S能源/資源安全：黃金、原油、資源（稀土、銅鋁、小金屬等）、核電、軍工（包括軍民融合相關的軍工科技、商業航天等）等是全球秩序重構時代的核心資產。



MA製造出海：深耕全球化布局、加速全球份額提升的出海企業：機械、電力設備、家用電器、汽車及零部件、醫藥醫療、石化化工等領域龍頭。



RT硬科技：「十五五」戰略和新興產業：半導體、高端裝備、新能源、新材料、機器人、創新藥、航空航天；「十五五」未來產業：量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、6G；其他硬科技龍頭和專精特新細分龍頭。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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