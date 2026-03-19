泡泡瑪特與索尼影業將開發THE MONSTERS真人動畫電影

據《新浪科技》報道，泡泡瑪特(09992)與索尼影業(Sony Pictures)共同宣布了LABUBU電影的最新進展，雙方將圍繞泡泡瑪特旗下經典IP形象THE MONSTERS（LABUBU）開發真人動畫電影。



電影計劃由曾執導《帕丁頓熊》系列及票房大作《旺卡》的保羅．金(Paul Thomas King)出任導演及製片人，THE MONSTERS藝術家龍家升將深度參與電影創作。此外，保羅．金還將與史蒂文．萊文森(Steven Levenson)攜手，擔任該電影的編劇。



據悉，這一消息由龍家升與保羅．金在THE MONSTERS十周年全球巡展巴黎站上共同揭曉。目前影片尚處早期開發階段，計劃採用真人實景與CGI相結合的形式，將LABUBU的奇幻世界搬上大銀幕。龍家升將出任電影執行製片人，擔任電影製片人的除了保羅．金，還將包括曾參與製作《火星救援》(港譯《火星任務》)的邁克爾．謝弗、參與製作《鄰里美好的一天》(港譯《在晴朗的一天出發》)與《許願神龍》的佘文馨。布里特妮．莫里斯將代表索尼影業負責監製事宜。

《經濟通通訊社19日專訊》