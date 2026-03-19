【ＡＩ】京東雲承諾全系核心產品不漲價，多款產品優惠力度更大

在阿里雲、百度智能雲昨日相繼宣布AI算力、存儲等產品漲價後，京東雲微信公眾號昨晚發文，承諾全系核心產品不漲價，並將對多款產品實施更大力度優惠。



京東雲表示，當前全球AI產業蓬勃發展，算力、存儲等核心基礎設施需求呈爆發式增長，硬件採購及供應鏈成本面臨顯著上行壓力，部分雲服務商相繼宣布上調產品價格。不過，作為長期深耕雲服務領域的廠商，京東雲依托京東集團在技術、供應鏈、運營管理等方面的深厚積累，通過持續優化底層架構、深化技術降本、提升資源利用效率，構建起可持續的低成本運營體系，有底氣、有能力長期維持普惠低價策略。



京東雲作出3項承諾。一是「價格穩定，絕不跟風」，明確拒絕跟風漲價，現有雲主機、AI算力、存儲、網絡等全系核心產品價格保持穩定，不新增漲價項、不提高收費標準，保障客戶現有業務成本可控。



二是「下調多款產品價格，持續讓利」，在保持全系產品穩定性能與服務質量的前提下，還將對數據庫、中間件等多款產品實施更大力度的優惠措施，平均降幅超16%，最高降幅達40%，以更優性價比回饋客戶。



三是「服務不打折，保障不缺位」，堅守服務質量底線，7x24小時技術支持、快速故障響應、免費遷移協助等服務持續升級，確保客戶在低成本用雲的同時，享受安全、穩定、高效的雲服務體驗。

《經濟通通訊社19日專訊》