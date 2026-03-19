《中國要聞》培育鑽石零售價續跌，轉向成為AI芯片散熱材料新貴

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據《21世紀經濟報道》報道，隨著技術突破，培育鑽石在零售端的價格持續下跌。據該媒體記者昨日(18日)觀察，某主流品牌的1卡培育鑽石戒指僅售4000元(人民幣．下同)出頭，而某內地主流品牌同卡天然鑽石戒指原價約6.3萬元，折後約5.3萬元，意味培育鑽石市場價格已降至同等規格天然鑽石的十分之一甚至更低。



報道並指，這一價格差距在裸石市場表現得更明顯。在深圳水貝珠寶批發市場，一卡高品質培育鑽石裸石近日的報價介乎1800-3500元，而在2020年，同樣的產品售價還在8000元左右。短短數年，培育鑽石零售價格較峰值下跌超過50%。



*培育鑽石生產商漲價，非因需求驅動*



與此同時，培育鑽石上游意外漲價。今年3月，亳州市寶旗赫新材料、鄭州華晶金剛石、河南天璇半導體等多家培育鑽石毛坯生產廠家接連發布漲價函，宣布大單晶產品（培育鑽石毛坯）價格在原基礎上統一上調15%，原因主要是設備、原材料價格大幅上漲，疊加人民幣兌美元匯率持續升值，導致運營成本顯著增加。



報道指，成本端的壓力事實上早已在侵蝕上游企業的盈利空間。普華有策諮詢的《「十五五」鑽石培育行業深度研究及趨勢前景預測專項報告》顯示，當前培育鑽石上游毛坯生產企業毛利率已壓縮至15%左右，部分中小企業甚至處於虧損狀態。



另一邊廂，金剛石的極致導熱性使工業金剛石逐漸成為AI芯片散熱的「頂級材料」。目前培育鑽石散熱材料已進入產業化階段，2026年更被業內稱為「培育鑽石散熱商業化元年」。英偉達的Rubin、Feynman等高端GPU已將培育鑽石熱沉片作為標配，實測顯示芯片溫度下降攝氏60度，能耗降低40%。



國海證券預測，全球芯片用培育鑽石散熱市場規模將從2025年的0.37億美元，飆升至2030年的152億美元，複合增長率超過150%。



*分析：成本上漲正迫使培育鑽石行業重新洗牌*



《快科技》指，培育鑽石的價值定位正在發生顯著位移，在零售端價格大幅縮水的同時，生產端的成本上漲正迫使行業重新洗牌。未來的培育鑽石可能不再僅僅是珠寶，而將更多地出現在精密工業的生產線上。

《經濟通通訊社19日專訊》