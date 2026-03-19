《中國要聞》博鰲亞洲論壇下周二舉行，韓國總理金民錫、新加坡總理黃循財等出席

海南省委宣傳部微信公眾號「海南發布」今日發文稱，博鰲亞洲論壇2026年年會將於下周二（24日）至周五（27日）在海南博鰲舉行。韓國總理金民錫、新加坡總理黃循財、阿塞拜疆國民會議主席加法羅娃、斯里蘭卡議長維克拉馬拉特納和哈薩克第一副總理斯克利亞爾等將出席論壇年會。論壇理事長潘基文、理事會成員和高級顧問以及眾多部長級官員、前領導人、知名專家學者、企業界嘉賓及媒體人士將與會。



據海南政府此前介紹，博鰲亞洲論壇2026年年會主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」，將舉辦一系列高端對話、分論壇、圓桌會等活動，探討如何進一步釋放RCEP潛力、重振APEC以邁向亞太共同體願景、促進亞洲新能源合作、建設多元化跨境支付體系、維護金融安全穩定、加強區域組織合作等話題，深入推進區域一體化合作，增強關鍵領域互聯互通。



年會並將探討數智賦能產業升級、人形機器人的進階與飛躍、落實可持續發展目標、加快綠色轉型的路徑與行動、AI+健康的未來、發展藍色經濟、建設智慧城市、倡導長期價值投資等重要議題，探討合作機遇與行動路徑，增強經濟增長動能與發展韌性。

《經濟通通訊社19日專訊》