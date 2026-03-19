《中國要聞》阿斯利康將於上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心

阿斯利康今日宣布，計劃在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心，將成為首家在中國擁有端到端細胞治療能力的全球領先生物製藥企業。



阿斯利康將在上海自貿區臨港新片區建設專門的細胞療法商業化生產供應基地，用於在中國及其他亞洲市場商業化生產及供應自體CAR-T細胞療法。其中包括AZD0120，一款基於亘喜生物FasTCAR快速生產平台開發的BCMA/CD19雙靶點CAR-T細胞療法，目前正在多發性骨髓瘤及自身免疫性疾病領域開展臨床研究。阿斯利康還將在上海張江高科技園區建立阿斯利康亘喜細胞療法創新中心，覆蓋早期研究、病毒載體與質粒開發、分析檢測、臨床生產及註冊支持。



同日，阿斯利康聯合上海市科學技術委員會、格拉斯哥大學、倫敦國王學院及滙豐銀行，宣布共同啟動「上海-英國生命科學創新生態合作計劃」。該計劃致力於鏈接中國創新動能與全球頂尖的科學、研究及金融資源，通過聚焦聯合科研與臨床研究，加速開發應對全球健康挑戰的創新解決方案；同時，將著力支持業務拓展能力建設、推動初創與成長期企業加速成長、提供融資支持並拓展市場渠道，助力源自上海的創新成果走向全球，惠及更多患者。

《經濟通通訊社19日專訊》