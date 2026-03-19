【聚焦數據】內地首2月財政收入轉增0.7%，證券交易印花稅激增1.1倍

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▷ 證券交易印花稅499億元同比增1.1倍
▷ 國有土地使用權出讓收入3547億元同比降25.2%
財政部今日公布1-2月財政收支情況。1-2月，全國一般公共預算收入44154億元（人民幣．下同），同比增長0.7%，去年全年為下降1.7%。其中，全國稅收收入36393億元，同比增長0.1%；非稅收入7761億元，同比增長3.4%。
分中央和地方看，中央一般公共預算收入19167億元，同比下降1.7%；地方一般公共預算本級收入24987億元，同比增長2.6%。
主要稅收收入項目中，印花稅1143億元，同比增長34.7%。其中，證券交易印花稅499億元，同比增長1.1倍。
*房產稅增11.6%，進口貨物增值稅、消費稅增12.9%*
國內增值稅15838億元，同比增長4.7%。國內消費稅3827億元，同比下降6.2%。企業所得稅8759億元，同比下降3.9%。個人所得稅3846億元，同比下降6.9%。進口貨物增值稅、消費稅2963億元，同比增長12.9%。關稅361億元，同比增長14.4%。車輛購置稅388億元，同比增長11.5%。房產稅831億元，同比增長11.6%。
*首2月財政支出增3.6%，債務付息支出增逾兩成*
支出方面，1-2月，全國一般公共預算支出46706億元，同比增長3.6%，去年全年為增長1%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出5476億元，同比增長4.5%；地方一般公共預算支出41230億元，同比增長3.5%。
主要支出科目中，債務付息支出1914億元，同比增長22%。衛生健康支出4119億元，同比增長17.3%。社會保障和就業支出9279億元，同比增長8.6%。節能環保支出838億元，同比增長5.4%。科學技術支出1033億元，同比下降8%。
*首2月國有土地使用權出讓收入降25.2%*
另外，1-2月，全國政府性基金預算收入5363億元，同比下降16%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入862億元，同比增長6.7%；地方政府性基金預算本級收入4501億元，同比下降19.2%，其中，國有土地使用權出讓收入3547億元，同比下降25.2%。
1-2月，全國政府性基金預算支出13174億元，同比增長16%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出497億元，同比增長8%；地方政府性基金預算支出12677億元，同比增長16.3%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出6418億元，同比下降1.9%。
《經濟通通訊社19日專訊》
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