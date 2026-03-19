大眾點評「必吃榜」上線有獎舉報通道，打擊虛假宣傳

大眾點評「必吃榜」今日面向全體用戶上線有獎舉報通道，用戶遇到以下情況可向平台舉報：未上榜卻使用「必吃榜」標識的虛假宣傳、使用標識並附加「努力衝榜」等字樣的侵權行為，以及未標註具體上榜門店及年份、以「上榜品牌」等籠統說法造成誤導的不規範宣傳。平台查實後，舉報的用戶有機會獲得獎勵。



據介紹，用戶可直接在商戶頁面「虛假/違規宣傳必吃榜」投訴入口上傳現場照片並描述情況完成舉報，或者通過商戶頁面中的「商戶事記」專區校驗上榜信息，以確認商戶是否為虛假、違規宣傳。



大眾點評相關負責人表示，消費者因為信任「必吃榜」才走進一家店，平台啟動這個計劃，主要是不想讓跟著「必吃榜」尋味的用戶「踩坑」。長期以來，大眾點評「必吃榜」持續推進違規、虛假宣傳治理，截至2026年2月，已聯動相關團隊，累計治理虛假違規宣傳商戶近500家，並通過法律途徑對多個情節嚴重的虛假宣傳品牌發起訴訟。



此外，大眾點評還積極與有關部門取得聯繫，聯合警方成功搗毀兩個製假獎牌工廠；攜手三亞、張家界、廈門、南昌、泉州等地市場監管部門，對遊客密集區域的近百家虛假違規宣傳商戶完成批量查處。

《經濟通通訊社19日專訊》