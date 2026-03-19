復星國際(00656)售廣州淘通股權收3.16億人幣現金，不認購杭州天元A股

復星國際(00656)公布，有關出售廣州淘通股權，訂補充協議三，所得代價仍為約3.16億元人民幣，全部由杭州天元(深:301335)以現金方式支付，不再認購杭州天元發行的A股。



該集團指，該補充協議為提高出售事項的執行效率，保障出售事項順利完成，故出售所得代價的支付方式進行調整。

《經濟通通訊社19日專訊》