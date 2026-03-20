《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3118.17
|源杰科技
|(688498)
|1899.02
|兆易創新
|(603986)
|1623.24
|佰維存儲
|(688525)
|1432.47
|工業富聯
|(601138)
|1398.57
|隆基綠能
|(601012)
|1382.12
|貴州茅台
|(600519)
|1342.89
|德業股份
|(605117)
|1325.41
|瀾起科技
|(688008)
|1312.86
|中國船舶
|(600150)
|1162.02
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|8624.49
|新易盛
|(300502)
|7797.37
|中際旭創
|(300308)
|7578.41
|天孚通信
|(300394)
|3283.18
|陽光電源
|(300274)
|3262.61
|東山精密
|(002384)
|2680.63
|華工科技
|(000988)
|2280.08
|滬電股份
|(002463)
|1466.39
|牧原股份
|(002714)
|1411.31
|億緯鋰能
|(300014)
|1352.17
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》
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