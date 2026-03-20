《基金債券攻略－凌風》安聯神州A股基金更可靠

上日和大家再較量過四隻A股基金的表現（2025年初首次和大家較量過，所以今次是再較量），包括摩根中國先驅A股基金、安聯神州A股基金、聯博中國A股基金及華夏新視野中國A股基金。



今日會詳細分析該四隻基金的特點和投資策略。正如上日所言，如果論規模和歷史，應以安聯神州A股基金較突出，但去年初我在本欄首次評論這幾隻A股基金時，我是稍稍傾向摩根中國先驅A股基金的，主要因為它的長期回報較穩定。當時該基金的年度化回報率達到7.2%，而安聯神州A股基金就只有3.4%，即前者比後者高約3.8個百分點。



不過，去年安聯神州A股基金的表現相當亮麗，共升了近42%，拋離摩根中國先驅A股基金7個百分點有多，令到年度化的回報率提升至7.5%，和摩根的9.8%只差2.3個百分點。為了方便讀者作比較，我在今日的文章中再刊出該表。



其實，這兩隻基金的十大持股非常接近，當中有八隻是相同的，分別只是比重（見另一附表）。我估計，當中的一個原因可能是由於安聯神州A股基金的第一大持股紫金礦業(02899)去年的表現十分突出，股價升了1.5倍，令到基金的整體表現優於對手所致。



某程度來說，去年只要增持資源和資訊科技這兩個板塊的基金，表現都會不錯。我估計，今年如果要基金跑贏大市，可能要再增持資訊科技的股票了，因為AI熱潮席捲全球，這類股票大受追捧。



今年以來，表現最突出的，就是這類以AI大模型為主題的股票，但這些股票大多都是新成立，傳統基金是不會買的。



不過，我留意到，華夏新視野中國A股基金的行業分布，大幅增持信息技術的板塊，佔比高達七成七，比指標的兩成六高出很多，明顯是想透過這類股份去提升基金的表現。



今年1月，該基金透過大幅增持資訊科技的股票，令到該基金的表現繼續跑贏大市和其他同類基金（1月升了14.5%）。不過，值得指出的是，該基金沒有列出十大持股，只提供行業分布給投資者參考。



正如上日所言，該基金的規模是四者之中最細，只有972萬美元，但比起前年底的600萬美元，已經大幅上升了六成左右。



而該基金也是去年四隻A股基金中表現最好的一隻，全年升了五成二。不過，該基金的表現有點飄忽，2024年當其他基金都扭轉前幾年的跌勢回升時，它仍然錄得顯著跌幅。



我認為，該基金的投機味道較濃，只適合較短線的持有。如果想作為幾年左右的中長線投資，大家適宜揀摩根或安聯的A股基金。



至於聯博的A股基金，則較看重資源和工業類的股票，最大的兩項持股就是紫金礦業和寧德時代(03750)，其餘就是金融和資訊科技股，內需股也佔一定比重，但去年的表現仍是四者之中最低，只有兩成半升幅。



因此，綜合來說，今年我會建議大家留意安聯神州A股基金，它有機會進一步收窄和摩根中國先驅A股基金的年度化表現呢！



四大A股基金累積表現比較 基金名稱 1年 3年 5年 成立至今

累積 成立至今

年度化 安聯神州A股基金 +47.5% +13.5% -24.5% +290% +7.5% 摩根中國先驅A股基金 +39.8% +1.4% -28.4% +523.9% +9.8% 聯博中國A股基金 +31.6% +35.8% +18.7% +67.4% +3.5% 華夏新視野中國A股基金 +74.7% 沒提供 沒提供 +76.0% +5.2% *累積表現以截至2026年1月31日止的數據為準

兩大A股基金十大持股比較 安聯神州A股基金 摩根中國先驅A股基金 股票名稱 持股比重 股票名稱 持股比重 紫金礦業 6.0% 寧德時代 6.6% 中國平安 4.9% 中國平安 5.0% 寧德時代 4.7% 貴州茅台 4.8% 中際旭創 4.1% 招商銀行 4.6% 招商銀行 3.7% 思源電氣 3.0% 中信證券 3.4% 紫金礦業 2.9% 瀾起科技 2.8% 北方華創 2.8% 思源電氣 2.8% 滬士電子 2.6% 北方華創 2.6% 中信證券 2.4% 貴州茅台 2.5% 富士康工業 2.2% *以兩基金截至2026年1月31止數據為準

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