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AH股新聞

20/03/2026 17:14

《基金債券攻略－凌風》安聯神州A股基金更可靠

　　上日和大家再較量過四隻A股基金的表現（2025年初首次和大家較量過，所以今次是再較量），包括摩根中國先驅A股基金、安聯神州A股基金、聯博中國A股基金及華夏新視野中國A股基金。
　
　　今日會詳細分析該四隻基金的特點和投資策略。正如上日所言，如果論規模和歷史，應以安聯神州A股基金較突出，但去年初我在本欄首次評論這幾隻A股基金時，我是稍稍傾向摩根中國先驅A股基金的，主要因為它的長期回報較穩定。當時該基金的年度化回報率達到7.2%，而安聯神州A股基金就只有3.4%，即前者比後者高約3.8個百分點。
　
　　不過，去年安聯神州A股基金的表現相當亮麗，共升了近42%，拋離摩根中國先驅A股基金7個百分點有多，令到年度化的回報率提升至7.5%，和摩根的9.8%只差2.3個百分點。為了方便讀者作比較，我在今日的文章中再刊出該表。
　
　　其實，這兩隻基金的十大持股非常接近，當中有八隻是相同的，分別只是比重（見另一附表）。我估計，當中的一個原因可能是由於安聯神州A股基金的第一大持股紫金礦業(02899)去年的表現十分突出，股價升了1.5倍，令到基金的整體表現優於對手所致。
　
　　某程度來說，去年只要增持資源和資訊科技這兩個板塊的基金，表現都會不錯。我估計，今年如果要基金跑贏大市，可能要再增持資訊科技的股票了，因為AI熱潮席捲全球，這類股票大受追捧。
　
　　今年以來，表現最突出的，就是這類以AI大模型為主題的股票，但這些股票大多都是新成立，傳統基金是不會買的。
　
　　不過，我留意到，華夏新視野中國A股基金的行業分布，大幅增持信息技術的板塊，佔比高達七成七，比指標的兩成六高出很多，明顯是想透過這類股份去提升基金的表現。
　
　　今年1月，該基金透過大幅增持資訊科技的股票，令到該基金的表現繼續跑贏大市和其他同類基金（1月升了14.5%）。不過，值得指出的是，該基金沒有列出十大持股，只提供行業分布給投資者參考。
　
　　正如上日所言，該基金的規模是四者之中最細，只有972萬美元，但比起前年底的600萬美元，已經大幅上升了六成左右。
　
　　而該基金也是去年四隻A股基金中表現最好的一隻，全年升了五成二。不過，該基金的表現有點飄忽，2024年當其他基金都扭轉前幾年的跌勢回升時，它仍然錄得顯著跌幅。
　
　　我認為，該基金的投機味道較濃，只適合較短線的持有。如果想作為幾年左右的中長線投資，大家適宜揀摩根或安聯的A股基金。
　
　　至於聯博的A股基金，則較看重資源和工業類的股票，最大的兩項持股就是紫金礦業和寧德時代(03750)，其餘就是金融和資訊科技股，內需股也佔一定比重，但去年的表現仍是四者之中最低，只有兩成半升幅。
　
　　因此，綜合來說，今年我會建議大家留意安聯神州A股基金，它有機會進一步收窄和摩根中國先驅A股基金的年度化表現呢！
 

四大A股基金累積表現比較
基金名稱1年3年5年成立至今
累積		成立至今
年度化
安聯神州A股基金+47.5%+13.5%-24.5%+290%+7.5%
摩根中國先驅A股基金+39.8%+1.4%-28.4%+523.9%+9.8%
聯博中國A股基金+31.6%+35.8%+18.7%+67.4%+3.5%
華夏新視野中國A股基金+74.7%沒提供沒提供+76.0%+5.2%
*累積表現以截至2026年1月31日止的數據為準 
　　　　
兩大A股基金十大持股比較
安聯神州A股基金摩根中國先驅A股基金
股票名稱持股比重股票名稱持股比重
紫金礦業6.0%寧德時代6.6%
中國平安4.9%中國平安5.0%
寧德時代4.7%貴州茅台4.8%
中際旭創4.1%招商銀行4.6%
招商銀行3.7%思源電氣3.0%
中信證券3.4%紫金礦業2.9%
瀾起科技2.8%北方華創2.8%
思源電氣2.8%滬士電子2.6%
北方華創2.6%中信證券2.4%
貴州茅台2.5%富士康工業2.2%
*以兩基金截至2026年1月31止數據為準

《凌風》
　
*《環富通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《環富通》立場，《環富通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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