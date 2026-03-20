《港滬深通》港股總市值47.4萬億元，滬深100.3萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(19日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2390 309 1703 41 2884 38 H股總數

(隻) 440 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1061 57 - - - - 上市證券

(隻) 17599 309 - - - - 總市值

(億元) 473615 786 549455 925 452043 416 流通市值

(億元) - - 527380 683 388552 416 平均PE

(倍) 14.55 36.88 14.97 9.77 32.07 8.01 成交

百萬元 306362 1517082 1176487

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社20日專訊》