《港滬深通》港股總市值47.4萬億元，滬深100.3萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(19日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2390
|309
|1703
|41
|2884
|38
|H股總數
(隻)
|440
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1061
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17599
|309
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|473615
|786
|549455
|925
|452043
|416
|流通市值
(億元)
|-
|-
|527380
|683
|388552
|416
|平均PE
(倍)
|14.55
|36.88
|14.97
|9.77
|32.07
|8.01
|成交
百萬元
|306362
|1517082
|1176487
《經濟通通訊社20日專訊》
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