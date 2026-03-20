《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱堅定維護金融市場平穩運行

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



資本市場韌性抗風險能力增強

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證監會黨委書記、主席吳清3月19日在北京召開座談會，與全國社保基金、保險資管、公募基金、私募基金、銀行理財等部分投資機構代表深入交流，充分聽取意見建議。座談中，大家一致認為，近年來資本市場韌性和抗風險能力增強。



央行：堅定維護股票債券外匯等金融市場平穩運行

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人民銀行黨委日前召開擴大會議。會議提出，根據經濟金融形勢的變化和宏觀經濟運行情況，引導和調控好利率水平。充分發揮中央銀行宏觀審慎管理和維護金融穩定功能，堅定維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。



改革消費稅，健全地方稅體系

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健全地方稅體系是財稅體制改革的重要一環。「十五五」規劃綱要提出，健全地方稅體系，推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，增加地方自主財力。





《上海證券報》



人行研究落實兩會精神具體舉措，堅定維護金融市場平穩運行

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3月18日，中國人民銀行黨委召開擴大會議，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持會議。會議指出，人行要認真貫徹政府工作報告和十五五規劃綱要部署，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場平穩運行營造良好的貨幣金融環境，為十五五開好局、起好步提供有力支撐。



證監會召開資本市場「十五五」規劃投資機構座談會

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3月19日中國證監會主席吳清在北京召開座談會，與全國社保基金、保險資管、公募基金、私募基金、銀行理財等部分投資機構代表深入交流，充分聽取意見建議。座談中，大家一致認為，近年來資本市場韌性和抗風險能力增強。



福建證監局與上證報深化合作，服務福建資本市場高質量發展

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3月19日，福建證監局與上海證券報社在福建福州簽署合作備忘錄。雙方將圍繞推廣共創、監管共治、資源共享、平台共建等方面開展深度合作，合力推進福建資本市場和區域經濟高質量發展。





《證券時報》



央行：堅定維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行

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日前，中國人民銀行黨委召開擴大會議。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持會議並講話。會議要求繼續實施好適度寬松的貨幣政策，堅定維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行，研究建立特定情景下對非銀金融機構的流動性支持機制。



資本市場韌性和抗風險能力增強

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3月19日，證監會黨委書記、主席吳清在北京召開座談會，與全國社保基金、保險資管、公募基金、私募基金、銀行理財等部分投資機構代表深入交流，充分聽取意見建議。座談中，參會人士一致認為，近年來證監會會同有關各方在中國特色穩市機制建設、推動中長期資金入市、提升投資者回報等方面取得重要突破，資本市場韌性和抗風險能力增強。



提升資本項目開放水平，完善跨境資金流動監測預警

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日前，國家外匯管理局黨組書記、局長朱鶴新主持召開黨組（擴大）會議，傳達學習習近平總書記在全國兩會期間的重要講話精神和全國兩會精神，研究部署貫徹落實工作。會議要求，加強對形勢變化的敏銳把握，進一步健全預期管理機制，維護外匯市場穩健運行。

《經濟通通訊社20日專訊》